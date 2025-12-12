Comisionado residente Pablo José Hernández no pudo cuestionar a Kristi Noem sobre operativos migratorios en Puerto Rico

NUEVA YORK –El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, lamentó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se fuera temprano de una audiencia de un comité en la Cámara, ya que no pudo preguntarle sobre las “atrocidades” que están cometiendo las autoridades migratorias federales en la isla.

Hernández indagó a Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo. En sus expresiones introductorias, el comisionado manifestó que su intención era hablar del abusivo proceder de algunos agentes migratorios en el territorio como parte de los esfuerzos de la Administración Trump para incrementar los arrestos y las deportaciones.

“Yo quiero hablar de las atrocidades y el dolor por la ejecución de las leyes migratorias de DHS en lugares como mi distrito de residencia, Puerto Rico. Solo unas semanas atrás, vimos cómo ICE empujó a una embarazada. Yo no me puedo imaginar, como padre que está esperando un hijo, la ansiedad por la que tuvo que pasar esa familia cuando llevaron a esa persona al hospital y la atendieron por sus heridas”, expuso Hernández al referirse a una intervención en el vecindario Capetillo en San Juan el pasado 15 de noviembre.

“También hace unas semanas atrás, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) detuvo a Aracelis Terrero en las calles de Cabo Rojo. La pusieron en un avión. La enviaron a Texas. Estaba en un centro de detención. Ella fue removida del servicio de ubicación de detenidos y no se le permitió contactar a su abogado. Terrero es una sobreviviente de violencia doméstica que estaba en Puerto Rico con un permiso legal de trabajo”, argumentó el legislador.

“Y yo quería preguntarle a la Sra. Noem si las políticas del DHS le permiten a los agentes de la CBP detener a personas que están legalmente en los Estados Unidos. Le quería preguntar a la Sra. Noem sobre la autoridad legal detrás de la detención de Aracelis Terrero. Yo quería preguntarle a la Sra. Noem por qué ella fue removida del sistema de localización de detenidos. Yo quería preguntarle a la Sra. Noem por qué a Aracelis Terrero no se le permitió contactar a su abogado”, enumeró.

En junio pasado, el comisionado envió una carta al alto mando del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la que pedía información sobre el paradero y estatus de custodia de Terrero. La misiva fue firmada por otros 17 demócratas en la Cámara.



“Desafortunadamente, yo predije que ella no nos iba a dar a respuestas adecuadas con base en las respuestas que ella le dio a mis colegas aquí hoy”, anticipó.

El comisionado también alertó sobre las preocupaciones de alcaldes tanto del Partido Popular Democrático (PPD) que preside en la isla como del Nuevo Progresista (PNP) a raíz de la nueva regla del DHS que exige que compras, subvenciones y contratos de más de $100,000 pasen por un proceso adicional de revisión.

“No hubo transparencia con respecto a esa regla. Y nosotros no tenemos información con relación a la aplicación y la ejecución de esa regla”, cuestionó.

El congresista mencionó que envió una carta, junto a otros 15 congresitas, a Noem para indagar sobre el particular y que no recibieron respuestas claras.

El legislador le pidió a la secretaria del DHS a reconsiderar dicha política que está retrasando la ayuda y los fondos de reconstrucción.

Según esbozó, este tipo de cambios, en lugar de reducir la burocracia, la empeoran.

En un comunicado posterior, Hernández sostuvo que los alcaldes de Puerto Rico están haciendo todo lo posible para reconstruir sus comunidades desde el huracán María en el 2017 y necesitan un socio federal que actúe con urgencia, “no uno que les dé la espalda”.

“La secretaria Noem se marchó a mitad de la audiencia sin responder a las preguntas más básicas sobre estos retrasos. Eso es inaceptable. Seguiré insistiendo hasta que se corrijan los procesos de FEMA y nuestra gente reciba el apoyo que se le prometió”, añadió mediante declaraciones escritas.

El puertorriqueño también expresó preocupación por el tema del trabajo sin paga de personal de TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) durante el cierre de gobierno. En ese sentido, puso en entredicho el bono de $10,000 dólares a algunos agentes de la agencia, ya que el proceso fue muy “selectivo” y excluyente.

Noem abandonó ayer la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara antes de tiempo bajo el argumento de que tenía otra reunión. El encuentro estuvo matizado por varios momentos tensos. En una instancia, demócratas le pidieron la renuncia.

“Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes”, consideró Bennie Thompson, demócrata de alto rango en el comité. Thompson representa a Mississippi.

Al llamado se unieron otros representantes como el de Michigan Shri Thanedar.

Por otro lado, manifestantes proinmigrantes interrumpieron con una protesta a Noem cuando esta se encontraba en los argumentos iniciales.

Uno de ellos cargaba un cartel que leía “Detengan las redadas de ICE”, mientras gritaba que frenaran las deportaciones.

