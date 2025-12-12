El poder del laurel y el bicarbonato: un dúo natural para higienizar y aromatizar

¿Sabías que con laurel de tu cocina y bicarbonato de sodio puedes eliminar olores, repeler insectos y limpiar sin químicos tóxicos? Este dúo ancestral compite con productos caros y son un complemento ecológico.

La conciencia ecológica ha impulsado el uso de ingredientes naturales como una forma segura y económica, para las labores de higienización del hogar. Son ingredientes que están la cocina, a diferencia de productos químicos que cuestan más dinero con riesgo de inhalación.

La mezcla de laurel y el bicarbonato se ha usado como remedio casero para eliminar olores, ahuyentar insectos y como complemento de limpieza y no para desinfección total.

Bicarbonato: ingrediente anti-olores respaldado por la ciencia

Antiguas y nuevas generaciones están usando bicarbonato de sodio para labores domésticas. Crédito: Getty Images

El bicarbonato de sodio neutraliza olores y absorbe humedad en refrigeradores o armarios. También actúa como abrasivo suave para grasa sin dañar superficies. Se potencia con vinagre para obtener una efervescencia limpiadora. Estudios confirman su rol como regulador de pH seguro, ideal para evitar combinaciones químicas riesgosas.

Laurel: antibacteriano y repelente natural

El laurel posee propiedades antibacterianas. Crédito: monicore | Pixabay

Sus aceites esenciales combaten bacterias como E. coli y S. aureus (Gram+ y Gram-), causantes de infecciones comunes. Tiene propiedades antifúngicas y repelentes contra pulgones, moscas y mosquitos, validadas en estudios etnofarmacológicos. Aunque no hay ensayos directos sobre la mezcla, pero juntos potencian remedios caseros ancestrales.

Cómo combinarlos: recetas en 3 pasos

Desodorizante: 1. Tritura 5-6 hojas laurel seco. 2. Mezcla con 2 cucharaditas bicarbonato. 3. Coloca en frasco abierto en nevera/armarios. Renueva cada 2 semanas. Cuando se mezclan en un saquito de tela sirve para aromatizar cajones, deja la ropa fresca y combate las polillas.

Limpieza superficies: 1. Hierve 10 hojas laurel en un litro de agua. 2. Enfría y agrega 3 cucharadas de bicarbonato. 3. Limpia pisos, baños y encimeras con la mezcla para eliminar grasa y dejar un aroma de spa.

Repelente de insectos: 1. Esparce mezcla en rincones. 2. O preparar una infusión de laurel y bicarbonato con azúcar como cebo anti-cucarachas. 3. Esta preparación ahuyenta moscas, mosquitos y otros insectos.

Aromatizar: Coloca mezcla cerca radiador/estufa (no quemes directo por humo) para obtener perfume natural gratis. Otra forma de prepararlo es colocar en un recipiente resistente al calor, bicarbonato y quemar hojas de laurel para refrescar el ambiente.

