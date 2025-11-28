Canela en el desagüe: cómo usarla para neutralizar olores y mantener la tubería impecable

El aroma de la canela va más allá de lo culinario, ya que es un ingrediente natural al que se le pueden dar muchos usos en el hogar como aromatizante. Agregar un poco de canela por el desagüe es una solución elegante, natural y económicamente viable para el mantenimiento aromático diario, ofreciendo un perfume agradable al ambiente.

Usar la canela como ambientador y neutralizador de olores es muy sencillo; sin embargo, hay que tomar en cuenta que su uso no es el de un limpiador de cañerías. Teniendo esto en cuenta, se recomienda su aplicación esporádica y en pequeñas cantidades para evitar que se tapen los desagües.

Esta práctica se ha vuelto popular en redes por basarse en la aromaterapia natural y en las propiedades inherentes de la especia, más que en una solución química de plomería. Se trata de una alternativa de limpieza más natural y ecológica, que evita recurrir a desodorantes químicos fuertes para desagües.

Desodorante natural y ecológico

Agregar canela molida es una forma de enmascarar y neutralizar los olores desagradables que suben por las cañerías. El vapor que asciende de la tubería, aunque sea mínimo, arrastra el aceite esencial de la canela, dejando un aroma a hogar en lugar del olor rancio del desagüe. Además, la canela es un ingrediente económico que muchas personas tienen en casa.

Receta aromática para un desagüe fresco

Este método aprovecha el aceite esencial de la canela para neutralizar olores y dejar un ambiente cálido, sin comprometer la plomería.

Ingredientes

Canela Molida: 1 o 2 cucharaditas (dependiendo de la intensidad de aroma deseada).

1 o 2 cucharaditas (dependiendo de la intensidad de aroma deseada). Agua Caliente: 1 taza (aproximadamente 250 ml).

Modo de Preparación

Caliente una taza de agua sin que llegue a hervir vigorosamente. El calor ayudará a liberar los aceites esenciales de la canela de manera más efectiva. En un recipiente, añada las 1 o 2 cucharaditas de canela molida. Vierta el agua caliente sobre ella y revuelva suavemente para que la canela se disuelva lo mejor posible. Vierta la mezcla de agua y canela lentamente por el desagüe que desea refrescar (cocina o baño). Recomendación: Se aconseja hacerlo lentamente para que el vapor aromático suba suavemente y el agua arrastre todos los residuos de canela hacia la tubería principal. Esto evitará el riesgo de que el polvo se asiente y provoque una obstrucción en el sifón.

Es importante considerar que esta práctica es ideal realizarla por la noche o en un momento en que sepas que el desagüe no se utilizará durante varias horas. Esto permite que el aroma se asiente y actúe por más tiempo.

