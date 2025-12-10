No tires las cáscaras: por qué todos recomiendan hervir mandarina y canela

Los aromas naturales proporcionan una sensación de bienestar y pulcritud y, según la evidencia científica, pueden influir positivamente en el estado de ánimo de las personas. Hervir cáscaras de mandarina y canela no solo refresca el ambiente, sino que también crea una atmósfera acogedora y de tranquilidad.

Este ambientador casero es económico, sencillo y libre de toxinas. Se elabora con solo tres ingredientes naturales: cáscaras de mandarina, ramas de canela y agua.

No se trata solo de darle una segunda oportunidad a las cáscaras de mandarina, sino de aprovechar todos los aceites esenciales de esta fruta combinado con los aceites esenciales de la canela para crear un aroma más dulce y con un efecto relajante.

Razones científicas: mandarina y canela para el ánimo

Más allá del simple gusto, el uso de cítricos, como la mandarina, ofrece beneficios comprobados por la ciencia:

Reducción de la ansiedad .

. Sensación de frescura y energía .

. Mejora breve del estado de ánimo (cuando el olor es agradable).

Esta información está respaldada por estudios publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de EE. UU.

La mejor hora para utilizar los aromas cítricos es en las mañanas, tanto en el hogar como en espacios de trabajo o estudio. Esto ayuda a generar una sensación de limpieza y a activar el ánimo.

En cuanto a la canela, que contiene aceite esencial y cinamaldehído. Pruebas realizadas en animales sugieren un efecto ansiolítico indirecto, además de brindar una sensación subjetiva de calidez y confort.

Este aroma es excelente para crear un ambiente acogedor en la sala o el comedor, preferiblemente en horas de la noche, según revela una revisión sobre los efectos del aceite esencial de canela publicada también por la NLM.

Al hervirlos juntos, el aroma fusiona la frescura activa de la mandarina con la calidez envolvente de la canela, creando un perfil aromático único que es a la vez estimulante, ideal para mejorar el humor.

Cómo preparar la infusión mágica de mandarina y canela

Hay varias formas de sacarle provecho a las cáscaras de mandarina, como preparar un ambientador.

La preparación de este ambientador es muy sencilla, es similar a una infusión, ya que se prepara con la misma técnica. La diferencia radica en que se cocina con la olla destapada por más tiempo, para que el aroma impregne el espacio.

Ingredientes

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)

5 ramas de canela

Modo de preparación

Agregue el litro de agua a una olla y lleve al fuego. Añada las cáscaras de mandarinas y las ramas de canela. Deje hervir durante 15 minutos. Deje reposar, cuele y vierta en un recipiente con atomizador.

