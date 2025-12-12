“Gracias Nueva York”: Pete Alonso manda mensaje a la afición tras su salida de los Mets

El final de la era de Pete Alonso con los Mets se confirmó no solo en el mercado de agentes libres, sino también con un mensaje directo al corazón de los aficionados.

A través de un post en Instagram, el inicialista rompió el silencio para expresar su gratitud por el tiempo que pasó en Nueva York, la ciudad que lo vio convertirse en una de las figuras más productivas de la liga.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que lamentan la partida de uno de los sluggers más queridos en la historia reciente de la franquicia.

Las palabras de Alonso

El tono del mensaje de Alonso fue de profundo aprecio, destacando la conexión especial que desarrolló con la base de fanáticos que lo apodó “Polar Bear” (Oso Polar). Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo el equipo y la ciudad en su vida profesional y personal.

“Gracias, Nueva York. Cada vez que salté al diamante en el Citi Field sentí su energía y su pasión,” escribió Alonso. “Fueron siete temporadas increíbles que llevaré conmigo siempre. El apoyo que me dieron a mí y a mi familia fue incondicional. Los llevo en el corazón. Ha sido un honor ser un Met.”

“Gracias por la pasión. Gracias por el amor. Incluso por el amor duro que conlleva jugar para Nueva York. Cuando llegó el momento del primer lanzamiento, gracias por estar electrizante en todo momento”.

“Gracias por ponerte alborotado cada vez que me acercaba al plato y hacías temblar el estadio cuando la pelota se asentaba sobre el muro. Tu energía me impulsó más de lo que jamás imaginarás”, completó el inicialista de 30 años en su publicación.

El legado de Alonso en cifras

Pete Alonso se marcha de Nueva York dejando marcas ofensivas impresionantes que lo colocan entre los líderes históricos del club. Su capacidad para conectar home runs y producir carreras fue fundamental en su tiempo en Queens. Estos son los números que dejó Alonso en siete temporadas con los Mets.

Home Runs (HR): 264

Carreras Impulsadas (RBI): 712

Porcentaje de Slugging (SLG): .524

Juegos Jugados: 1,008

