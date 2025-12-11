Venezolano Willson Contreras sería la opción que busca New York Mets para reemplazar a Pete Alonso

Los New York Mets vivieron otro golpe en una agitada temporada baja: la partida de Pete Alonso rumbo a los Baltimore Orioles.

Sin embargo, la franquicia ya estaría buscando soluciones inmediatas, y una de ellas apunta al Medio Oeste. Según MLB.com, los Mets sostuvieron conversaciones con los San Luis Cardinals para explorar un posible traspaso por el venezolano Willson Contreras, el receptor tres veces All-Star que en 2025 se desempeñó mayoritariamente como primera base.

Contreras, de 33 años, viene de su décima temporada en las Grandes Ligas, durante la cual bateó .257/.344/.447, conectó 20 jonrones y produjo 80 carreras. Más allá de su ofensiva consistente, su defensa también destacó: de acuerdo con los datos de Baseball Savant, registró seis outs por encima del promedio, una métrica que lo coloca entre los jugadores más valiosos de su posición.

En 2025 disputó 120 juegos como primera base, lo que lo convierte en una posible solución directa para el hueco que Alonso dejó en Nueva York. Además, su contrato sigue siendo atractivo para cualquier equipo que busque estabilidad: al venezolano le restan dos años garantizados dentro del acuerdo de cinco años y $87.5 millones de dólares, con una opción del club para 2028.

Salida de Pete Alonso profundiza los problemas del roster

La marcha de Pete Alonso hacia Baltimore, con un contrato de cinco años por $155 millones de dólares, representa una de las pérdidas más difíciles para los Mets.

El cañonero deja Queens como líder histórico de la franquicia en jonrones (264) y luego de un 2025 donde registró un OPS+ de 144, una mejora significativa respecto a su irregular campaña de 2024.

Su ausencia deja a los Mets sin su principal fuente de poder y crea un vacío inmediato en la primera base, lo que explica el interés en Contreras.

Los problemas no terminan ahí. Con el traspaso de Brandon Nimmo a los Rangers y la salida del cerrador Edwin Díaz a los Dodgers como agente libre, los Mets también deben resolver el jardín izquierdo y la parte trasera del bullpen.

El equipo ya comenzó a moverse en este último frente: Devin Williams firmó un contrato de tres años y $51 millones de dólares a inicios de diciembre, lo que debería aportar estabilidad al cierre de los juegos.

