Steve Cohen pide “paciencia” a los fans de los Mets tras la salida de Edwin Díaz y Pete Alonso

La doble pérdida de pilares fundamentales ha provocado una ola de decepción y críticas hacia la gerencia de los Mets. Edwin Díaz firmó con los Dodgers y Pete Alonso se marchó a Baltimore, dejando un vacío de liderazgo y producción en la novena neoyorquina.

Ante este panorama, Steven Cohen, conocido por su cercanía con la afición, utilizó sus canales de comunicación para enviar un mensaje de entendimiento, pero también de perspectiva, pidiendo confianza en el proceso de reconstrucción del roster.

Cohen reconoció abiertamente que la reacción negativa de los fanáticos es completamente válida, dado el calibre de los jugadores que abandonaron la franquicia. Sin embargo, su enfoque está en el largo plazo y en los movimientos que aún están por venir en el mercado.

“Comprendo totalmente la reacción de nuestros aficionados. Eran dos jugadores fundamentales, pilares de este equipo, y duele verlos partir,” afirmó Cohen.

Steven Cohen habló sobre la nómina de los Mets. Crédito: AP

“Pero les pido paciencia. Estamos a principios de diciembre; el offseason es largo y estamos trabajando. Hay muchas piezas en movimiento y confío en que construiremos un equipo competitivo.”

El dueño de los Mets subraya que el fracaso en retener a Díaz y Alonso no significa el fin de las aspiraciones del equipo. La directiva buscará ahora redireccionar el capital salarial y los recursos disponibles hacia otras áreas clave o a través de movimientos de canje para compensar las ausencias y mantener las expectativas altas para la temporada 2026.

