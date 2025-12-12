Hailee Steinfeld está embarazada de su primer hijo con Josh Allen

La actriz Hailee Steinfeld está embarazada de su primer hijo con el mariscal de campo de los Buffalo Bills Josh Allen, con quien tiene dos años y medio de relación.

La pareja, que se casó en una ceremonia privada en California a inicios de 2025, hizo pública la noticia en su boletín informativo de Substack. A propósito de su cumpleaños número 29 la artista enumeró los mejores momentos de este año. En último lugar dejó un video en el que se le podía ver luciendo su pancita de embarazada en la nieve mientras su esposo Josh Allen le daba un beso en el vientre.

Luego de publicar el video en el boletín informativo, la pareja hizo una publicación conjunta con el mismo video en sus cuentas de Instagram.

En una entrevista con Bustle en noviembre de este año la artista reveló que sí pensaba tener hijos con su esposo. Además, confesó que su vida “cobró sentido” después de conocer a Allen, a quien considera su media naranja.

“Literalmente le doy gracias a Dios todos los días por haber encontrado a mi media naranja, y es lo mejor del mundo. La vida tiene sentido. Todo tiene sentido. Siento que estoy alcanzando la versión que siempre soñé ser, y que está muy relacionada con estar con él”, dijo Steinfeld.

Hailee Steinfeld y Josh Allen comenzaron a salir en 2023 y se casaron el 31 de mayo de 2025 en Santa Bárbara, California.

En su boletín informativo, Steinfeld reflexionó sobre lo que calificó como ‘el mejor fin de semana de su vida’ tras su boda con Allen. “Estoy aquí sentado con Josh, recordando el mejor fin de semana de nuestras vidas por millonésima vez. Durante las últimas dos semanas, recuerdos aleatorios pero muy específicos han estado apareciendo en nuestras mentes, y nos los hemos estado contando, a menudo entre sonrisas, risas y lágrimas”, escribió Steinfeld.

La carrera de Steinfeld se ha destacado por papeles importantes como Kate Bishop en el Universo Cinematográfico de Marvel (Hawkeye, The Marvels), Gwen Stacy en las películas animadas de Spider-Man (Un nuevo universo, A través del Spider-Verso), y Emily Dickinson en la serie Dickinson. También actuó en True Grit, Bumblebee, y la serie animada Arcane.

