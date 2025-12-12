Mark Vientos, infielder de New York Mets, jugará para Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Mark Vientos, infielder de los New York Mets, representará a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El portal del evento mundialista anunció la integración del pelotero, de madre nicaragüense, a la novena centroamericana, que será dirigida por el veterano mánager estadounidense Dusty Baker.

Vientos estaba en la mira de Puerto Rico para unirse al “Team Rubio”, que abre su participación el 6 de marzo contra Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan como parte de la acción del Grupo A.

El abuelo paterno de Vientos es oriundo de Mayagüez, quien se mudó luego a República Dominicana. Los dominicanos también estaban interesados en sus servicios.

La semana pasada, el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, comunicó que Vientos aún estaba indeciso a cuál país representar en el Clásico luego de achicarse la lista preliminar de 50 a 35 jugadores.

Nicaragua jugará en el Grupo D en el loanDepot de Miami, Florida, junto a los quisqueyanos, Venezuela, Países Bajos e Israel.

Vientos viene de su cuarta temporada en las Mayores, todas con los Mets. En 2025, promedió .233 con 17 cuadrangulares y 61 carreras remolcadas en 121 partidos.

Mark Vientos has committed to play for Team Nicaragua in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/jRwo4R8BcG — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 12, 2025

Dusty Baker al frente de Nicaragua

Vientos estará en acción para Baker, el nuevo dirigente para el equipo nicaragüense y quien regresa al puesto de manager por primera vez desde que llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Astros en el 2023.

“Creo que todos los grupos son difíciles”, dijo Baker en el día de medios del Clásico Mundial de Béisbol a principios de esta semana. “Cualquiera puede vencer a cualquiera en cualquier momento. Sólo espero preparar a mi equipo para jugar y tratar de ser lo mejor que puedan ser. Cuando llegas allí y tienes la oportunidad de entrenar, quién sabe cuál puede ser el resultado. Siempre jugué para ganar. Intento preparar a mis equipos para ganar”.

“No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Los muchachos probablemente tengan tres semanas. Sin ponerles demasiadas cosas en la cabeza, queremos que sean lo más naturales posible, pero intentar mejorarlos en un corto período de tiempo”, cerró Baker.

Baker estuvo recientemente en Guatemala, donde vio a la selección ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2025.

