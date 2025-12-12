Por qué nunca debes dejar a tu red WiFi el nombre por defecto

Cuando se habla de proteger una red WiFi, la mayoría piensa en contraseñas fuertes o en actualizar el router, lo cual está muy bien, pero pocos consideran un elemento básico: el nombre de la red, conocido como SSID.

Aunque parezca un detalle menor, dejarlo tal como viene de fábrica puede exponer información sensible sobre tu equipo, tu proveedor e incluso tu ubicación.

En definitiva, dejar el nombre por defecto convierte a tu red en un objetivo más accesible para quienes pretenden vulnerarla.

Por qué hay riesgo al conservar el nombre original del WiFi

El SSID suele incluir datos sobre el modelo del dispositivo o la compañía que lo suministró. Para un atacante con conocimientos técnicos, esta información funciona como una guía: permite identificar fallas conocidas del equipo, métodos de intrusión y hasta contraseñas que algunos routers traen activadas de fábrica.

Por ejemplo, nombres como “Linksys1234”, “TP_LinkZ192” o “Router_2.5G” revelan más de lo que debería hacerse público.

Lo mismo ocurre cuando el usuario opta por colocar datos personales, como apellidos, direcciones o nombres de familia, ya que esto podría vincular la red directamente con su dueño o su vivienda.

La recomendación es cambiar el SSID por uno neutro, sin pistas sobre el equipo o su propietario. Cuanto menos evidente, mejor.

Un nombre de red seguro es aquel que no revela información de interés para terceros. Se sugiere optar por un SSID genérico, corto y sin datos personales. Nombres abstractos como “RedCasa07”, “ZonaWiFiA”, “Punto24” o cualquier variación que no incluya marcas, apellidos ni números de modelo cumplen con esta función.

Lo importante es que el nombre no dé pistas sobre la tecnología utilizada ni permita asociar la red con una persona específica. Este cambio no solo dificulta ataques dirigidos, también reduce la posibilidad de suplantación.

Y respecto a ocultar la red WiFi o SSID, especialistas coinciden en que no elimina vulnerabilidades reales. Herramientas más avanzadas pueden detectar redes ocultas, y esta configuración incluso puede generar menor estabilidad en ciertos dispositivos, afectando el rendimiento general.