Pronóstico del tiempo en Nueva York para este viernes 12 de diciembre

¿Qué ropa deberías usar para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de máxima y los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 11.18 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:11 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:28 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 30 y los 39 grados Fahrenheit (-1 y 4ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 84% por la tarde y 4% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.