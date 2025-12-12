USCIS endurece normas sobre fotografías para documentos migratorios y reduce su vigencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció la entrada en vigor inmediata de nuevas directrices que restringen la antigüedad de las fotografías utilizadas en la emisión de documentos migratorios.

A partir de ahora, solo se aceptarán imágenes tomadas dentro de los tres años previos a la presentación de un formulario, una medida orientada a reforzar la seguridad nacional y combatir el fraude de identidad.

Según el comunicado oficial, la actualización del Manual de Políticas del USCIS también elimina la posibilidad de que los solicitantes presenten sus propias fotos.

En su lugar, únicamente se emplearán fotografías captadas por USCIS o por entidades expresamente autorizadas, con el objetivo de garantizar que las imágenes sean recientes, precisas y confiables.

La agencia explicó que los procesos estrictos de selección y verificación son esenciales para preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense.

Asimismo, recordó que durante la pandemia de COVID-19 se implementaron flexibilidades excepcionales que permitían reutilizar fotografías de hasta 10 años de antigüedad, incluso cuando la apariencia física de una persona había cambiado de forma significativa.

Esas medidas, que según la agencia se extendieron más allá de lo necesario, limitaron la capacidad del organismo para identificar y evaluar adecuadamente a los extranjeros.

