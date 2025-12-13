El rey Carlos III celebra reducción de su tratamiento contra el cáncer para el 2026

El rey Carlos III, a través de las redes sociales, compartió un mensaje sobre su actual estado de salud tras haber sido diagnosticado con cáncer en febrero de 2024. Por ello, se siente muy entusiasmado de informar que, tras haber recibido atención médica a tiempo, para inicios del año 2026 los especialistas en el área decidieron disminuir la dosis que estaba siendo suministrada para combatir su enfermedad.

“Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el cumplimiento de las ‘órdenes médicas’, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer podrá reducirse en el nuevo año“, comenzó diciendo en un video compartido en la cuenta de “The Royal Family”.

El rey, de 77 años, está contento con el nuevo diagnóstico que le dieron los médicos, ya que mencionó que el progreso se ha logrado significativamente en los últimos meses de tratamiento. Por ello, busca incentivar a otras personas que sean diagnosticadas con la misma enfermedad, lo que cambiaría la cifra de individuos que fallecen por no recibir una detección temprana.

“Este hito es tanto una bendición personal como un testimonio de los notables avances que se han logrado en la atención del cáncer en los últimos años; un testimonio que espero que anime al cincuenta por ciento de nosotros que recibiremos el diagnóstico de la enfermedad en algún momento de nuestras vidas”, añadió en el video.

Uno de los médicos que atiende al rey Carlos III expresó que su cuerpo ha sido solidario, dado que las medicinas que han sido suministradas no han sido rechazadas; por el contrario, por lo cual él ahora entrará en una nueva etapa que decidieron llamar “precaución”, pues no seguirá recibiendo la misma dosis de tratamiento, pero igual se mantendrá en observación para mantener lo que él llamó una “bendición”.

“Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento y sus médicos informan que las medidas actuales pasarán a una fase de precaución. Esta situación se supervisará y revisará continuamente para proteger y priorizar su recuperación. Como ha dicho el Rey, este hito en su recuperación es una gran bendición personal”, agregó un especialista sobre la salud del rey.

