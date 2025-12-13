Mujer fue abusada por hispano que salió de su armario: sentencia en Nueva York 25 años después

Jancys Santiago, residente de Groveland (Florida) extraditado a Nueva York, fue condenado por violar a una mujer en el año 2000 al salir de un armario donde se había escondido en el apartamento de la víctima en Midtown Manhattan.

Santiago (50) fue sentenciado a 20 años de prisión y cinco años de libertad condicional en un caso que permaneció sin resolver durante más de 25 años, destacó la Fiscalía del Distrito de Manhattan en un comunicado.

El 23 de mayo de 2000 la víctima de 27 años llegó a su casa y encontró a Santiago, enmascarado y escondido en su armario Luego la obligó a entrar al baño, afirmando que portaba un cuchillo y una pistola, y la amenazó de muerte. Después la ató brutalmente de pies y manos con una percha de alambre y la violó, según los fiscales.

Un perfil de ADN creado a partir de las pruebas del kit de violación de la víctima fue imputado en 2005 por la Fiscalía del Distrito de Manhattan como “John Doe”. No fue hasta diciembre de 2023 que Santiago fue identificado y acusado de ese caso y de otra violación a una mujer de 21 años en El Bronx (NYC) en 2001, gracias a un método de rastreo genético de última generación.

Una subvención de $500,000 dólares otorgada durante tres años por la Oficina de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos a la Fiscalía del Distrito de El Bronx para resolver casos sin resolver se utilizó para financiar la revisión de las pruebas de la escena del crimen que ahora llevaron al violador a la cárcel, destacó New York Post.

El 30 de septiembre de este año fue declarado culpable de violación y robo con allanamiento de morada por el caso de Manhattan.

En el caso de El Bronx, Santiago supuestamente irrumpió en el apartamento de la mujer de 21 años mientras dormía en diciembre de 2001. De manera similar le cubrió el rostro, la ató con una percha de alambre y la violó, según alegaron las autoridades. Ese crimen permanece abierto judicialmente, según las autoridades.

Recientemente, 28 años después, gracias a avances tecnológicos de ADN la policía ha acusado a un hombre de haber asesinado a una anciana y violado a otra cuando ambas eran pacientes de un mismo centro de salud mental en Long Island (NY).

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

