Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, fue hallado muerto en su apartamento en Nueva York

El actor Peter Greene fue hallado muerto este viernes en su apartamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York. El artista de 60 años será recordado por participar en películas como Pulp Fiction y La Máscara, en donde tuvo un trabajo aplaudido por el público.

La información fue publicada por el medio local New York Daily News, que recibió la noticia por parte de Gregg Edwards, agente de la estrella de Hollywood.

Los vecinos del famoso se alertaron, pues dentro de su propiedad estuvo sonando música por al menos 24 horas, lo que los preocupó y por ende llamaron a las autoridades.

El representante del artista destacó el legado que deja Greene al dar vida a emblemáticos antagonistas. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”.

Además de esto, indicó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

Peter Greene tuvo una carrera destacada, especialmente en el género de thriller y drama. En 1994, el actor dio vida a importantes papeles que lo consagraron dentro del cine. Uno de ellos fue Zed, el guardia de seguridad violador en la reconocida película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, un personaje oscuro que se convirtió en parte de la cultura cinematográfica.

Trayectoria de Peter Greene

Ese mismo año, también interpretó a Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en la comedia de acción La Máscara, demostrando su habilidad para moverse entre géneros.

A lo largo de su carrera, Greene también participó en otros filmes notables, como el papel del hermano menor de la jefa de la mafia en The Usual Suspects (1995), donde compartió pantalla con Kevin Spacey y Benicio Del Toro, consolidando su imagen como un actor de reparto esencial para roles de villanos complejos.

También fue parte de producciones como Clean, Shaven (1994) y Training Day (2001), entre otras.