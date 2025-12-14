Al menos 12 muertos tras tiroteo contra comunidad judía en Australia

Autoridades en Sidney, Australia, reportaron un tiroteo masivo que dejó al menos 12 personas muertas y 29 heridas contra una comunidad judía, en un ataque catalogado como terrorista por parte de la policía.

Mal Lanyon, jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, confirmó que el asalto tuvo lugar alrededor de las 6:47 p.m., hora local, en el parque Archer, adyacente a la playa de Bondi. El área albergaba una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, con cerca de mil asistentes, informó la agencia EFE.

Lanyon identificó a dos supuestos atacantes: uno fue abatido y el otro detenido: “A las 9:36 p.m., de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista,” señaló Lanyon.

El jefe policial explicó que la declaración activó poderes especiales para asegurar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”. Al menos 29 personas fueron hospitalizadas, incluyendo dos agentes de policía. Lanyon advirtió que la investigación “apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis”, incluyendo la posible participación de un tercer sospechoso.

La policía acordonó un área en Bondi Beach después de un tiroteo reportado en Sydney este domingo.(Foto: Mark Baker/ AP)

Comunidad judía como objetivo mortal

Christopher Minns, jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, calificó el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmó que “el objetivo fue la comunidad judía”.

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo,” declaró Minns.

Minns prometió “una acción policial masiva y exhaustiva” y solicitó calma a la población: “Este no es un momento para la retribución, sino para permitir que la policía haga su trabajo,” subrayó.

A nivel federal, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado “ha golpeado el corazón de nuestra nación” y lo tildó de “un acto de terrorismo y antisemitismo”.

“Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos”, señaló Albanese.

El primer ministro convocó al Comité Nacional de Seguridad y aseguró que el Gobierno usará “todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía”. Albanese también reconoció la labor de los civiles:

“Hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Son héroes y salvaron vidas“, afirmó.

