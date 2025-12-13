Trump advierte de “represalias muy graves” tras ataque que dejó tres estadounidenses muertos en Siria

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que habrá “represalias muy graves” luego de que dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieran en un ataque atribuido al Estado Islámico en Siria.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lamentó la muerte de las víctimas, a quienes calificó como “tres grandes patriotas estadounidenses”, y aseguró que Washington responderá con firmeza.

“Habrá represalias muy graves”, escribió.

El Comando Central de Estados Unidos informó que las muertes ocurrieron durante una emboscada llevada a cabo por un tirador solitario del ISIS. En el ataque también resultaron heridos otros tres militares estadounidenses.

Según Trump, estos últimos se encuentran fuera de peligro.

El agresor fue abatido en el lugar.

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el ataque se produjo mientras las tropas estadounidenses sostenían una reunión con líderes locales. “Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, explicó en X.

Trump señaló que se trató de un ataque tanto contra Estados Unidos como contra Siria, en una zona que describió como especialmente peligrosa y fuera de control total.

El mandatario también afirmó haber conversado con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, quien expresó estar “devastado, enfadado y preocupado” por lo ocurrido, y destacó que las fuerzas sirias han colaborado con las estadounidenses.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, emitió un mensaje: “Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”, afirmó.

The savage who perpetrated this attack was killed by partner forces.



