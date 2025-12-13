Condenan a hombre en Queens: apuñaló y lanzó a su madre por la ventana de un tercer piso durante una discusión por dinero

Un jurado declaró culpable a George Tsintzelis por intento de asesinato, agresión y otros delitos graves, tras un violento ataque contra su madre, a quien apuñaló y empujó por la ventana de su apartamento, ubicado en un tercer piso en Queens, en 2024.

La fiscal de distrito del condado de Queens, Melinda Katz, destacó la valentía de la víctima, Paraskevi Tsintzelis, de 64 años, quien sobrevivió a la agresión y decidió testificar contra su propio hijo durante el juicio.

“Paraskevi Tsintzelis resultó gravemente herida, pero afortunadamente sobrevivió a la caída y luego tomó la difícil decisión de testificar contra su hijo. El acusado la apuñaló antes de empujarla por la ventana de un tercer piso. Fue un acto de violencia completamente insensato que destrozó a una familia”, señaló la fiscal.

El sujeto, de 37 años y residente de Shore Boulevard, en Astoria, fue hallado culpable de intento de asesinato en segundo grado, dos cargos de agresión en primer grado y agresión en segundo grado.

Además de desacato criminal agravado, cuatro cargos de posesión criminal de un arma en tercer grado y dos cargos de desacato criminal en primer grado.

El juicio comenzó el 20 de noviembre y los alegatos finales se presentaron el jueves.

Tras aproximadamente nueve horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad el viernes por la tarde. El juez de la Corte Suprema de Queens, Peter Vallone, fijó la audiencia de sentencia para el próximo 21 de enero, cuando el acusado enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión.

Según los cargos y el testimonio presentado en el juicio, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024, alrededor de las 9:10 de la noche, luego de una discusión entre madre e hijo por dinero.

Durante el altercado, Tsintzelis golpeó a su madre con un bastón, tomó dos cuchillos de la cocina y la amenazó con ellos. Posteriormente, la obligó a subirse al alféizar de una ventana y la empujó al vacío, provocando una caída de tres pisos.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde recibió atención por múltiples fracturas, una laceración en la lengua, una lesión intestinal y una hemorragia interna. Los médicos informaron que tuvo que someterse a varias cirugías y permanecer intubada debido a la gravedad de sus heridas.

El caso es procesado por la fiscal de distrito adjunta Christina Mavrikis, de la Oficina de Delitos Graves de Carrera, con el apoyo de la fiscal de distrito adjunta Valerie Sakellaridis, de la Oficina de Violencia Doméstica, de acuerdo con el comunicado.

