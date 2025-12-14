Amanda Séptimo busca desbancar a Ritchie Torres del Congreso

El 2026 está pidiendo pista y a las contiendas políticas que se avecinan para el próximo año, entre ellas las de la Cámara de Representantes y el Senado federal, se sumó esta vez la asambleísta neoyorquina Amanda Séptimo, quien anunció que buscará desbancar de la silla del Distrito15 del Congreso al actual representante Ritchie Torres.

La asambleísta de El Bronx, quien es considerada una de las principales aliadas legislativas del alcalde electo Zohran Mamdani, aseguró que de llegar a la cámara baja de la Legislatura federal, luchará por una agenda basada en la asequibilidad, seguridad y progreso real para su condado.

La joven política, de origen dominicano, destacó que su norte en el trabajo legislativo nacional será ayudar a reducir el costo de la vida, trabajar para reducir los costos de vivienda, servicios públicos, alimentos y gastos diarios, ampliar el acceso a viviendas verdaderamente asequibles, mejorar la seguridad comunitaria, fortalecer las protecciones para familias, trabajadores y pequeñas empresas y defender programas federales esenciales como la atención médica asequible, el apoyo para el cuidado infantil y la asistencia nutricional (SNAP). Asimismo, crear buenos empleos, invertir en infraestructura y transporte público, y reconstruir la economía con el crecimiento y la equidad a largo plazo.

“Mientras las medidas del gobierno federal aplastan los presupuestos familiares, los alquileres siguen aumentando, las reparaciones de NYCHA quedan desatendidas y las tiendas de los barrios luchan por sobrevivir, vivimos una crisis de asequibilidad de cinco alarmas”, dijo la política neoyorquina.

“Esto no es abstracto: el café, los comestibles, la vivienda; todo se está volviendo insostenible y pone en duda si el sueño americano aún es una realidad. No me postulo al Congreso para escribir discursos agradables ni recaudar grandes sumas de dinero. Me postulo para ofrecer soluciones reales a la gente común”.

La asambleísta del Distrito 84 criticó la labor que Ritchie Torres ha hecho desde Washington y mencionó que El Bronx, uno de los lugares más pobres del país, necesita un liderazgo más efectivo ya que el también político de origen latino ha desaprovechado recursos e inversión durante su paso por el Congreso.

“Necesitamos un representante federal que se pronuncie con coherencia sobre los problemas que vemos a diario. El Bronx es un lugar que necesita todos los recursos, toda la atención y, sin duda, todas las oportunidades posibles”, dijo Séptimo, quien a pesar de admitir que el camino no será fácil para convertirse en congresista, ya que hay otros cinco candidatos que ya están retando a Torres, se mostró optimista.

“No estaría haciendo esto si no creyera que hay un camino viable. Ahora siento que es el momento, porque creo que el tiempo que he pasado en la Asamblea me ha permitido comprender cómo resolver problemas de manera significativa para las personas que conozco a diario”, agregó la aspirante.

Dentro de las iniciativas que desde la Asamblea ha impulsado la política de origen dominicano están haber destinado fondos a escuelas y programas juveniles, fortalecer las protecciones estatales de vivienda y ha luchado por recursos federales para NYCHA, ha invertido en seguridad pública y ha defendido LUCHA, una iniciativa de $30 millones que apoya a organizaciones sin fines de lucro lideradas por latinos para empoderar a las comunidades de todo el estado y dirigir un programa que instala cámaras de seguridad en bodegas para proteger a los trabajadores y a las pequeñas empresas.

“Esta campaña va más allá de la política: se trata de la supervivencia de las familias en crisis. No necesitamos más palabras desde Washington. Necesitamos acciones que mantengan el dinero en los bolsillos de nuestras comunidades”, dijo Séptimo. “Si el Congreso va a luchar por los trabajadores, necesita representantes que ya hayan hecho el trabajo en casa: personas como yo. Personas que reflejen auténticamente la comunidad en la que crecí”.

Además de Séptimo también el excandidato demócrata a la Alcaldía Michael Blake busca quedarse con la curul de Torres.