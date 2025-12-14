Cuánta electricidad consumen las luces del árbol de Navidad encendidas

Las luces navideñas que desde hace semanas iluminan calles, escaparates y hogares en toda España marcan el inicio visible de una de las épocas más esperadas del año. Diciembre llega acompañado de celebraciones, decoración, encuentros familiares y una oferta gastronómica que forma parte esencial de la tradición.

Sin embargo, no todo resulta festivo para la economía doméstica. La Navidad suele implicar un aumento considerable del gasto, derivado de comidas especiales, cenas numerosas, regalos y una ambientación más elaborada de lo habitual, lo que convierte al presupuesto familiar en uno de los grandes protagonistas.

La concentración de festivos en pocos días, las reuniones constantes y la costumbre de intercambiar obsequios hacen que el desembolso se multiplique. A ello se suma una decoración característica en la que la iluminación juega un papel central, tanto en exteriores como en interiores.

Este incremento del gasto se ve agravado, en muchos casos, por la cercanía del Puente de Diciembre, uno de los periodos preferidos por los españoles para viajar. Hoteles, transporte y ocio elevan el nivel de consumo justo antes del arranque oficial de la Navidad.

Mientras algunos hogares cuentan con el alivio de la paga extra o con la esperanza de un premio en la Lotería de Navidad, el comercio aprovecha el aumento de la demanda. La decoración navideña, especialmente la iluminación, es uno de los factores que más contribuye al crecimiento del gasto en estas fechas.

El impacto del consumo eléctrico en Navidad

El árbol de Navidad se mantiene como el símbolo decorativo por excelencia. Bolas, espumillón, figuras y una estrella en lo alto se combinan con las tradicionales luces, que suelen permanecer encendidas durante muchas horas, incrementando de forma directa el consumo eléctrico del hogar.

El gasto generado por estas luces depende de varios factores, entre ellos la tarifa eléctrica contratada, el tamaño de la vivienda, el número de elementos iluminados y el tiempo diario que permanecen encendidos. También influye de manera decisiva el tipo de tecnología utilizada.

Para calcular el consumo real es necesario fijarse en los vatios hora que emplean las luces y contrastarlo con el precio medio del kilovatio hora reflejado en la factura. Esta simple operación permite estimar el impacto económico a lo largo de todo el mes.

Una de las medidas más eficaces para reducir el gasto es optar por luces LED. Este tipo de iluminación puede suponer ahorros de hasta un 90% respecto a las bombillas tradicionales y, además, ofrece una vida útil mucho más prolongada, reduciendo la necesidad de reemplazo.

Otra recomendación clave es prestar atención a los tramos horarios más caros de la electricidad. Programar el encendido de las luces en las horas más económicas y evitar dejarlas encendidas innecesariamente puede marcar una diferencia notable en la factura final.

En un contexto de precios energéticos variables, planificar el uso de la iluminación navideña se ha convertido en una decisión práctica. Mantener el espíritu festivo sin disparar el gasto es posible con pequeñas acciones que, sumadas, alivian el impacto económico de la Navidad.