Elenco de “Friends” rinde tributo a Matthew Perry a 2 años de su muerte

El elenco de la famosa serie de comedia ‘Friends’ rindió un homenaje a su fallecido compañero de reparto Matthew Perry, quien murió hace dos años debido a los efectos agudos del consumo de ketamina.

La Fundación Matthew Perry compartió imágenes de los protagonistas de ‘Friends’ Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow firmando cuadros pertenecientes a una colección abstractas creadas con el objetivo de recaudar fondos destinados a organizaciones de su elección.

Estas obras fueron creadas por Tim Wakefield y la organización Soundwaves Art. Las piezas traduce las ondas sonoras del tema principal de Friends en piezas visuales únicas y cada cuadro está inspirado en un personaje de la serie. Cada actor firmó las piezas inspiradas en su personaje y de acuerdo con la fundación, un número limitado de obras incluirá la firma del fallecido actor.

Los fondos recaudados serán destinados a diferentes causas benéficas. Una parte de los fondos serán destinados a la labor de la Fundación Matthew Perry que combate el estigma de la adicción y, por otro, diversas causas seleccionadas por los propios miembros del elenco. Las piezas tienen un precio de 600 dólares para las impresiones autografiadas y 100 dólares para las versiones sin firma.

Matthew Perry, quien dio vida al personaje de Chandler Bing en la famosa serie, fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles en octubre de 2023 después de una larga lucha con su adicción.

Perry falleció por un ahogamiento accidental, resultado de los efectos agudos de la ketamina, según determinó la oficina forense. El actor habló abiertamente en el pasado sobre su batalla contra las adicciones.

El elenco de Friends se mostró muy afectado por la muerte de Perry, aunque no fue una sorpresa debido al historial de adicciones que el actor no había logrado superar.

“Siempre decíamos: ‘Espero no recibir nunca esa llamada’. Lo echamos de menos. Se le extraña mucho. Era un ser humano brillante y un talento extraordinario, muy querido, y lo que más deseaba era ser feliz. Me entristece que nunca lo consiguiera del todo, porque se lo merecía”, dijo Jennifer Aniston en una entrevista para Elle.

