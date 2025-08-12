Jennifer Aniston estuvo “de luto” por Matthew Perry antes de su muerte

La actriz Jennifer Aniston se sinceró sobre la muerte de su amigo y excompañero Mathew Perry, quien falleció en octubre de 2023 tras una larga lucha contra las adicciones.

En una entrevista con Vanity Fair, Aniston recordó a su compañero de la serie ‘Friends’ y cómo de alguna manera estaba de luto antes de la muerte de Perry. “Creo que, de alguna forma, ya estábamos de luto por Matthew desde hace tiempo”, dijo la actriz en la entrevista.

Según explicó este sentimiento se debió a las largas luchas de Matthew Pery con las adicciones a las drogas y que eventualmente causaron su muerte. “Es una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque ya no sufre”, dijo con voz entrecortada en la entrevista.

Aniston, quien interpretó a Rachel Green en la aclamada serie de Warner, aseguró que paradójicamente Matthew Perry se encontraba en un buen momento de su vida antes de su fallecimiento. Según explicó, el actor había dejado varios hábitos dañinos y estaba concentrado en recuperar su salud.

“Ese día habíamos estado enviándonos mensajes. Estaba feliz, estaba sano, se estaba poniendo en forma”, recordó.

Los actores del elenco de ‘Friends’ se convirtieron en grandes amigos tras el fin de la serie. Es por eso que Aniston junto con Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc acompañaron a Perry en su proceso para dejar las drogas. “Hicimos todo lo que pudimos, cuando pudimos. Nunca dejamos de intentarlo”, aseguró.

El elenco de ‘Friends’ mantuvo viva su amistad durante 30 años y se convirtieron, en palabras de Aniston, en una familia. “Éramos una familia. Lo seguimos siendo. Y siempre lo recordaremos así: divertido, brillante, generoso y con un corazón enorme”, concluyó Aniston, visiblemente emocionada.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su residencia de Los Ángeles. La autopsia determinó que el afamado actor falleció por efectos secundarios de la ketamina. Salvador Plasencia, el principal médico procesado en este caso, podría enfrentar hasta 40 años de prisión por suministrarle ketamina al actor.

