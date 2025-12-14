Hispano confiesa haber estrangulado a taxista hasta la muerte antes de arrojar su cuerpo por ajuste cuentas

Un sujeto de Nueva York fue detenido, y supuestamente confesó, haber ahorcado mortalmente a un taxista debido a una pelea salarial y haber lanzado el cadáver cerca de un embalse local, informaron las autoridades.

El presunto asesino, identificado como Santos Vásquez-Ramírez, de 27 años, fue arrestado el viernes en su casa al norte de Nueva York, específicamente en Pawling, por su vinculación con el asesinato de Aurelio Zhunio-Orbez el 1 de diciembre, anunció el sábado la oficina del sheriff del Condado de Putnam.

Vázquez-Ramírez no conocía personalmente a la víctima, pero había usado sus servicios una vez antes, explicaron los funcionarios.

El taxista de 66 años lo recogió en Brewster cuando los dos aparentemente se pelearon y Zhunio-Orbez fue asesinado, expresó la policía.

Posteriormente, Vázquez-Ramírez supuestamente arrastró el cuerpo de la víctima a un bosque cercano y los restos humanos fueron hallados flotando en un embalse de Croton Falls ese mismo día, manifestaron los oficiales.

“Lo había llevado en el pasado”, apuntó el sheriff Brian Hess en una rueda de prensa el sábado. “El sospechoso afirma que ese fue el motivo de la disputa por la tarifa: un viaje en taxi anterior”.

El acusado se fue en el Toyota Sienna negro de la víctima y lo dejó abandonándolo en la estación de tren Metro-North de Purdy, a solo 15 minutos al sur de Brewster.

Vázquez-Ramírez fue visto sonriendo a los periodistas mientras los agentes del sheriff lo llevaban hasta una patrulla que lo esperaba el sábado, una gran abrasión roja era visible en su mejilla derecha, informó New York Post.

“Este fue un acto de violencia brutal e insensato contra un hombre trabajador que se ganaba la vida sirviendo a esta comunidad. El Sr. Orbez era padre de cuatro hijos, residente de Danbury, Connecticut, y alguien que no merecía el destino que sufrió”, dijo Hess.

La detención fue el resultado de un “trabajo policial a la antigua usanza”, indicaron los funcionarios, indicando que hicieron una gran investigación con videos, revisando docenas de trenes, plataformas y cámara de la calle para ubicar al hombre.

Zhunoi-Orbez fue recordado como un hombre de familia en las redes sociales.

“Mi tío era un padre, hermano, tío y amigo dedicado”, escribió su sobrina Isabel Alvarado en un perfil de GoFundMe en beneficio de la familia.

Era querido en su comunidad y también en otras comunidades. Como taxista local forjó fuertes relaciones con las personas a las que les prestaba sus servicios, y mucho llegaron a apreciar su amabilidad, generosidad y dedicación, decía el mensaje.

La página ha recaudado más d $8,500 dólares en la meta de $12,000 dólares.

Vázquez-Ramírez está acusado de asesinato en segundo grado y robo en primer grado.

Sigue leyendo: