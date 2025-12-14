Mamdani condena el atentado en Sídney: “Fue un acto vil de terror antisemita”

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó este domingo el atentado ocurrido en Sídney durante una celebración de Janucá, que dejó al menos una docena de muertos, y prometió que, cuando asuma el cargo, trabajará para garantizar la seguridad de los judíos neoyorquinos: “Fue un acto vil de terror antisemita”, dijo en una declaración oficial.

En su declaración, Mamdani expresó su pesar por las víctimas y sus familias, así como por la comunidad judía y el movimiento Chabad.

“Lamento profundamente la muerte de las víctimas y elevo mis oraciones por sus familias, la comunidad judía y el movimiento Chabad. Que el recuerdo de todos los fallecidos sea una bendición”, señaló el alcalde electo.

Mamdani subrayó que, aunque aún faltan detalles por esclarecer, la magnitud del ataque ya es devastadora.

Indicó que entre las víctimas mortales se encuentra el rabino Eli Schlanger, quien tenía fuertes vínculos con el barrio neoyorquino de Crown Heights, y advirtió que “otra comunidad judía” ha quedado sumida en el dolor, con una festividad de luz convertida en un día de oscuridad.

El alcalde electo, a quien han acusado de antisemita, vinculó el atentado con un patrón creciente de violencia contra el pueblo judío a nivel global.

“Demasiadas personas ya no se sienten seguras para expresar su fe públicamente o para orar en sus sinagogas sin seguridad armada en el exterior”, afirmó, al tiempo que sostuvo que lo ocurrido en Bondi refleja temores que muchas comunidades judías sienten también fuera de Australia.

En su mensaje, Mamdani destacó además el acto de un hombre que, durante el ataque, corrió hacia los disparos y logró desarmar a uno de los agresores. “Sigamos su ejemplo y enfrentemos el odio con la urgencia y la acción que exige”, dijo.

El alcalde electo cerró su declaración comprometiéndose a priorizar la seguridad de la comunidad judía en Nueva York.

“Cuando sea alcalde, trabajaré cada día para garantizar la seguridad de los judíos neoyorquinos: en nuestras calles, en el metro, en las sinagogas, en cada momento del día”, concluyó, llamando a que este objetivo sea compartido por toda la ciudad.

Acto de terrirsmo

El ataque, que fue catalogado como un acto de “terrorismo” por las autoridades australianas, tuvo lugar durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en el parque Archer, cerca de la playa de Bondi, donde se encontraban alrededor de mil personas.

Las autoridades de Nueva Gales del Sur confirmaron al menos 12 fallecidos y 29 heridos, incluidos dos agentes policiales, y señalaron que uno de los presuntos atacantes fue abatido y otro detenido, mientras la investigación continúa abierta.

El atentado fue condenado también desde Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en un mensaje en X que su país “condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía” y remarcó que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo”.

