Musulmán que desarmó al presunto tirador en Sídney es aclamado como un héroe

Un hombre musulmán que logró desarmar a uno de los presuntos tiradores durante el ataque ocurrido este domingo en la playa de Bondi, en Sídney, fue aclamado como un héroe por las autoridades australianas tras una agresión declarada como acto terrorista que dejó al menos 12 personas muertas.

El hombre que desarmó al presunto tirador fue hospitalizado con dos heridas de bala, según confirmó su primo Mustafa en declaraciones a 7NEWS Australia, quien lo identificó como Ahmed al Ahmed. “Es un héroe. Cien por ciento, es un héroe”, afirmó.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, elogió públicamente la intervención del hombre, aún no identificado oficialmente por las autoridades.

“Ese hombre es un auténtico héroe y no tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, afirmó Minns.

Un video muestra el momento en que el hombre con camiseta blanca se oculta detrás de un vehículo estacionado y luego se lanza por detrás contra uno de los atacantes armados. Tras un breve forcejeo, logra quitarle el arma y la coloca junto a una palmera, mientras el agresor retrocede.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

En las imágenes también se observa que el tiroteo continúa instantes después, con un segundo hombre armado disparando desde un puente hacia las personas que intentaban intervenir.

Ataque “terrorista”

Las autoridades informaron que el ataque fue “diseñado contra” judíos y ocurrió mientras se desarrollaba en Bondi Beach un acto conmemorativo por la primera noche de Janucá. La policía confirmó que el tiroteo fue clasificado como un acto terrorista.

La policía de Nueva Gales del Sur informó que uno de los hombres que se cree participó en el ataque murió, mientras que un segundo presunto tirador permanece en estado crítico.

Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y la posible participación de otras personas.

Sigue leyendo:

– Mamdani condena el atentado en Sídney: “Fue un acto vil de terror antisemita”

– Al menos 12 muertos tras tiroteo contra comunidad judía en Australia

– Países árabes condenan ataque contra la comunidad judía en Australia