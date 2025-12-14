Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de máxima y los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 23ºF (-5ºC) de máxima y 23ºF (-5ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 73% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 36% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:29 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 21 y los 30 grados Fahrenheit (-6 y -1ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.