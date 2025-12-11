Senado rechaza legislación para extender subsidios a la atención médica

El Senado de Estados Unidos rechazó hoy dos propuestas legislativas cruciales destinadas a prolongar los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), algo que podría significar que millones de ciudadanos experimentarán un fuerte aumento en sus costos de seguro médico a partir del inicio del próximo año.

Las votaciones marcan el final infructuoso de los esfuerzos demócratas por evitar que los subsidios temporales establecidos durante la era COVID-19 caduquen el 1 de enero, informó The Associated Press.

Los senadores votaron en contra tanto del proyecto de ley demócrata, que buscaba extender los subsidios por tres años, como de una alternativa republicana, la cual proponía la creación de nuevas cuentas de ahorro para la salud.

Advierten a los republicanos que no habrá “otra oportunidad”

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), advirtió a los republicanos antes de las votaciones sobre las consecuencias de no actuar, al asegurar que “no habrá otra oportunidad de actuar” antes de que las primas suban para muchos consumidores de los mercados de ACA.

Asimismo, el demócrata advirtió que se debe “evitar un desastre”, y agregó que “el pueblo estadounidense está observando”.

Enfoque bipartidista en los planes de ACA

Los republicanos defendieron que los planes de ACA son excesivamente costosos y requieren una reforma profunda. La alternativa republicana de cuentas de ahorro para la salud buscaba entregar dinero directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras, una idea respaldada por el presidente Donald Trump.

“Un intento de disfrazar el impacto real de los crecientes costos de la atención médica de Obamacare”, criticó el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Sin embargo, los demócratas rechazaron de inmediato el plan republicano, con el argumento de que las cuentas de ahorro no serían suficientes para cubrir los gastos de la mayoría de los asegurados.

El proyecto de ley demócrata fue bloqueado con una votación de 51-48. Cuatro senadores republicanos (Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski y Dan Sullivan) votaron junto a los demócratas, pero no se alcanzaron los 60 votos necesarios para avanzar. La propuesta republicana fue bloqueada con el mismo resultado: 51-48.

