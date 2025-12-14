Roberto Carlos sale ileso tras sufrir accidente automovilístico

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, resultó sin lesiones tras verse involucrado en un accidente automovilístico mientras conducía su Cadillac durante la grabación de un programa televisivo en la madrugada del domingo, en la localidad de Gramado, al sur de Brasil.

Según informó TV Globo en un comunicado, el incidente se produjo a raíz de una falla en el sistema de frenos del vehículo, lo que provocó que el automóvil chocara contra tres autos pertenecientes al equipo técnico que participaba en la filmación del especial de fin de año de la cadena.

Como medida preventiva, Roberto Carlos y otros tres integrantes de su equipo fueron trasladados a un hospital de la zona. Luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, todos fueron dados de alta sin presentar inconvenientes.

Por su parte, el entorno del cantante comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram que se trató de un “pequeño accidente” y que el artista “fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”. En el mismo mensaje añadieron: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien“.

Apodado “El Rey de la Música Latina”, Roberto Carlos figura entre los músicos brasileños más exitosos de la historia. Ha vendido más de 140 millones de discos a nivel mundial y es reconocido como una figura de la MPB (música popular brasileña) y de la balada romántica en Brasil y en toda América Latina.

Roberto Carlos tenía programados dos conciertos para este domingo y lunes en Río de Janeiro, los cuales fueron suspendidos, según se informó en su sitio web oficial.

Hacia fines de diciembre tiene agendadas presentaciones en Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, y en Salvador, en el noreste brasileño. Además, en febrero del próximo año planea iniciar una gira por diversas ciudades de Estados Unidos y México.

Cabe señalar que Roberto Carlos es conocido también por su afición a los automóviles, en particular por su colección de Cadillac, a los que suma otros modelos de alta gama como Audi y Lamborghini, un gusto que se refleja en sus famosas canciones como “O Cadillac” y “O Calhambeque”, lo que significa en portugués, un automóvil antiguo o deteriorado.

