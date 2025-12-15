Diego Pavia se disculpa por polémico insulto tras perder el Premio Heisman 2025

Fernando Mendoza hizo historia al ganar el Premio Heinsman 2025 y Diego Pavia desató una controversia horas después. El mariscal de campo de Vanderbilt quedó en segundo lugar y tuvo que salir a pedir disculpas luego de insultar a los votantes en redes sociales.

Pavia desató la polémica tras no ganar el Heinsman que fue entregado en el Jazz at Appel Room del Lincoln Center en Nueva York. El quarterback de raíces mexicanas escribió en sus historias de Instagram el pasado sábado por la noche: “Que se jodan todos los votantes”.

Esto, en referencia a la votación en la que quedó en segundo lugar para el Premio Heinsman 2025 al Jugador Más Valioso del fútbol universitario.

Diego Pavia pidió perdón en redes sociales

El domingo, debido a las numerosas críticas, Pavia tuvo que rectificar. Además de eliminar lanzamientos foto con el escrito, publicó un comunicado disculpándose y asegurando que no había lidiado de la mejor manera con sus emociones.

“Fue un gran honor ser parte de la ceremonia de Heisman anoche como finalista. Como jugador, como en todo lo que hice, quería ganar”, escribió en X.

“Estar tan cerca de realizar mis sueños y luego fracasar fue doloroso. No lidié bien con esas emociones y no me representé a mí mismo de la manera que quería. Amo y respeto mucho a los votantes de Heisman y el proceso de selección y pido disculpas por la falta de respeto. Fue un error y lo siento”, concluyó.

El insulto de Diego Pavia a Indiana

El escrito en Instagram no fue la única polémica que el Méxicoamericano regaló tras la ceremonia del Premio Heinsman en Nueva York.

En redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a Pavia rodeado de mujeres en lo que parece ser una discoteca. Mientras bailan, el mariscal de campo sostiene un cartel insultando a la Universidad de Indiana.

Fernando Mendoza derrotó a Pavia en la elección con 643 votos a primer lugar y 2,362 votos en total. Por su parte, la estrella de Vanderbilt obtuvo el segundo lugar con 189 votos a primer sitio y un total de 1,435 puntos.



