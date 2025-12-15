Fan de Toluca agredió a André-Pierre Gignac [VIDEO]

Un fan de Toluca se ha hecho viral en las últimas horas por una pequeña agresión hacia André-Pierre Gignac durante el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro estaba 1-1 en el marcador y al minuto 57 Pizarro decidió sacar a Gignac del compromiso. Cuando el francés llega al banco de suplentes, un fan que estaba en la grada del Estadio Nemesio Diez justo por encima de los banquillos, agitó con fuerza una bandera y golpeó en la cara al francés.

Gignac entre sorprendido y molesto, no se terminó de sentar en el banco de suplentes. Comenzó una discusión con el fan y posteriormente los elementos encargados de la seguridad.

Gignac salió como titular para el partido de vuelta y terminó saliendo antes de la hora de compromiso. Al final, Tigres perdió el campeonato en lanzamientos desde el punto penal.

Tras haber ganado la ida 1-0, los felinos no pudieron como visitantes y claudicaron 2-1 ante Toluca. Este resultado llevó al encuentro a una inevitable prórroga que se extendió hasta una tanda de penales con dramatismo.

Durante la tanda, cada equipo pateó 12 penales. Por los Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquim y Nahuel Guzmán; mientras que por los campeones fallaron sus disparos Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y Luis García.

Al final, Toluca y Antonio Mohamed se llevaron la victoria por 9-8 y conquistaron el bicampeonato de la Liga MX.

Desde su llegada en 2015, André-Pierre Gignac disputó varias finales con Tigres y conquistó cinco títulos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Además de las finales de Liga MX, Gignac también jugó definiciones internacionales con Tigres: Copa Libertadores 2015, donde marcó en la ida ante River Plate, y varias finales de Concacaf Liga de Campeones, incluyendo la que ganaron en 2020.

Con la derrota ante Toluca en el Apertura 2025, Gignac cerró su ciclo en México con un balance de más de 10 finales disputadas entre torneos locales e internacionales.



Sigue leyendo:

· Toluca es bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en penales

· Chivas del Guadalajara anuncia salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández

· André Pierre Gignac dejó con la mano estirada a Luis Hernández, ¿Por qué lo hizo?