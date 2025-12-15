Toluca es bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en penales

Los Diablos Rojos del Toluca se convirtieron en bicampeones de la Liga MX al vencer en una extrema jornada de penales a los Tigres de la UANL en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, duelo en el que ambos equipos hicieron lo mejor posible para poder quedarse con este trofeo y demostrar cuál de ellos fue el mejor de la temporada en México.

Todo parecía indicar que los felinos serían los ganadores de este partido disputado en el Estadio Nemesio Diez luego de conseguir su primer gol en el minuto 14 gracias a la definición de Fernando Gorriarán tras desviar un tiro libre de André-Pierre Gignac; situación que colocaba el marcador global 2-0 tras el triunfo que consiguieron en el Volcán durante el partido de ida.

Alexis Vega celebrando su gol. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

A pesar de esto el Toluca no se dio por vencido en ningún momento y poco a poco fue ganando terreno y creando ocasiones de peligro en la portería rival hasta que llegó el minuto 40, cuando Helinho se encargó de marcar el gol del descuento con un disparo desde la larga distancia que terminó pegando del poste y entrando en la portería custodiada por Nahuel Guzmán. Para mala fortuna del brasileño terminó sufriendo una lesión en el partido y fue sacado al minuto 73 para realizarse los exámenes médicos pertinentes.

El segundo gol de Toluca llegó en el minuto 52 aprovechando el descanso del medio tiempo para tomar el correcto ritmo del partido; esta anotación fue realizada por Paulinho, quien recibió justamente la asistencia de Helinho para así colocar el 2-1 en el marcador y forzar el empate en el marcador final que posteriormente enviaría a ambos conjuntos directo a la tanda de penales.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el ingreso del delantero mexicano y principal estrella del Toluca, Alexis Vega, quien pisó el campo de juego luego de casi dos meses de ausencia por una lesión que sufrió el pasado 26 de octubre; a pesar que no estaba al 100%, el jugador demostró sus cualidades ofensivas y ggeneró peligró con varios centros que estuvieron cerca de darle la ventaja a los suyos durante el tiempo reglamentario.

Toluca. Foto: Imago7 / Arturo Hernández

Ya en el tiempo extra el juego se mantuvo igualado y los equipos tuvieron que irse directo a los penals, ronda que terminó con un alargado 9-8 a favor del Toluca tras 24 cobros realizados. Por los Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquim y Nahuel Guzmán; mientras que por los campeones fallaron sus disparos Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y Luis García.

Es importante destacar que el penal que le dio el título de campeón al Toluca lo cobró Alexis Vega, demostrando así lo fundamental que llegó a ser para la institución en los momentos que estuvo con el club durante este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

