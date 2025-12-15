Fiscalía de Nueva York demanda a UPS por esquema millonario de robo de salarios

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó este lunes una demanda contra United Parcel Service (UPS), la empresa de entrega de paquetes más grande del mundo, por supuestamente robar salarios de forma reiterada y persistente a miles de trabajadores temporales de reparto en todo el estado de Nueva York.

Una investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG) reveló que durante años UPS ha estafado a los trabajadores temporales que mantienen la empresa en funcionamiento durante la temporada alta navideña al no registrar todas las horas trabajadas, exigir trabajo generalizado fuera del horario laboral y manipular los sistemas de registro de horas para reducir las horas pagadas.

La fiscal general James alega que estas prácticas ilegales privaron a los trabajadores de millones de dólares y solicita al tribunal que ordene a UPS el pago de una indemnización a los trabajadores temporales, tanto actuales como anteriores, cuyos salarios fueron retenidos ilegalmente.

“UPS construyó su negocio navideño a costa de trabajadores a quienes no se les pagó por su tiempo y trabajo. Los empleados temporales trabajan jornadas extenuantes bajo el frío para entregar los paquetes navideños con los que cuentan las familias de todo el país. En lugar de compensar justamente a estos trabajadores por su labor, se ha comportado como el Grinch. Estoy luchando para que estos trabajadores recuperen su dinero y para que UPS deje de cometer este cruel e ilegal robo de salarios”, aseveró James.

Medio millón de empleados

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, esta corporación maneja ingresos anuales de aproximadamente 90 mil millones de dólares y casi 500,000 empleados en todo el mundo. Cada año, entre octubre y enero, la compañía contrata a miles de trabajadores temporales en más de 50 instalaciones en el estado de Nueva York.

Entre estos empleados se encuentran los ayudantes de reparto, que asisten a los conductores de tiempo completo con las entregas, y los conductores de apoyo de temporada, que utilizan sus vehículos personales para ayudar a la empresa a satisfacer la demanda de entregas.

En 2023, la Oficina del Fiscal General (OAG) abrió una investigación después de que el Sindicato Local 804 de los Teamsters expresara su preocupación por los problemas generalizados de impago que afectaban a los trabajadores de reparto de temporada.

Tras una exhaustiva revisión, la OAG concluyó que las violaciones de UPS no eran errores aislados, sino prácticas repetidas y persistentes arraigadas en todas sus operaciones en Nueva York.

Los trabajadores temporales declararon que a menudo se presentaban en las instalaciones o en puntos de encuentro en la carretera y esperaban, a veces durante horas, sin recibir su pago, y en algunos casos eran enviados a casa sin siquiera fichar. También describieron que no se les pagaba por el tiempo de viaje entre asignaciones, por ver los videos de capacitación obligatorios, por devolver los paquetes no entregados y por entregar el equipo al final de su jornada laboral.

Para los trabajadores contratados solo por unos pocos meses intensos al año, estas horas no remuneradas significaban la pérdida de ingresos estacionales cruciales.

En este sentido, Vincent Perrone, presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros Local 804 ratificó que siempre defenderán a los trabajadores frente a la avaricia y el abuso corporativo.

“Con demasiada frecuencia, vemos que las corporaciones se salen con la suya explotando y abusando de los trabajadores vulnerables. Nos enorgullece unirnos para lograr que UPS cumpla con la ley. El robo de salarios es un delito”, remató.

Hasta el cierre de esta edición la gigante de envíos no había dado a conocer su posición ante esta acusación.