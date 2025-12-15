Hallan el cadáver de Rob Reiner junto con el de su esposa

El cadáver del director y actor Rob Reiner fue encontrado sin vida la tarde este domingo 14 de diciembre. Su cuerpo sin vida fue encontrado junto con el de su esposa Michele Singer dentro de su mansión en Brentwood, California.

La confirmación de sus familiares llegó en la madrugada de este lunes y se dice que los homenajes al director de Hollywood, conocido por dirigir ‘When Harry Met Sally…’ (1989), comenzaron el mismo domingo en la noche.

El Departamento de Policía de Los Ángeles estaría investigando “un aparente homicidio”, según las últimas actualizaciones difundidas por ‘The New York Times’. Supuestamente, el domingo por la noche las autoridades estaban a la espera de

El Departamento de Policía de Los Ángeles estaría investigando un “aparente homicidio”. Crédito: Ethan Swope | AP

Aunque el pico de su carrera como director fue entre los años 70 y 80, Reiner recientemente tuvo cameos en series de televisión como ‘New Girl’ y ‘The Bear’, siendo esta último una de las series más premiadas y populares de los últimos años.

Tras la confirmación de su fallecimiento, varios colegas de Hollywood y otras personalidades se han expresado en redes sociales. El expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, escribió en su cuenta de X: “Michelle y yo estamos destrozados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en el cine y la televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas en la pantalla. Pero debajo de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas —y un compromiso de por vida para poner esa creencia en acción—. Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más profundas condolencias a todos los que los amaron”.