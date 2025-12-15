Hijo de Rob Reiner está detenido desde la noche del domingo

La madrugada de este lunes se confirmó la muerte de Rob Reiner y de su esposa Michel Singer. Los cuerpos sin vida de ambos fueron encontrados el domingo 14 de diciembre por la tarde dentro de su mansión en Brentwood, California.

Ahora, se ha informado que desde la noche fue detenido el hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años. El joven estaría detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles y bajo fianza de $4 millones de dólares. Por ahora, él parece ser uno de los sospechosos. ‘The New York Times’ tuvo acceso a los registros penitenciaros, aunque no se sabe cuáles son los cargos penales con los que ha sido presentado.

Desde hace horas se dice que el Departamento del Policía de Los Ángeles está investigando la muerte de la pareja como un asesinato, pues ambos presentaban lesiones hechas con arma blanca. También se ha dicho que aunque el hallazgo ocurrió en la tarde del domingo, sus familiares no tenían autorización de hablar sobre el caso públicamente.

‘TMZ’ también informó que una de las hijas del actor y director declaró que el culpable era miembro de la familia e incluso lo llegó a calificar como una persona peligrosa.

La mansión de Rob Reiner está rodeada de medios de comunicación. Crédito: Caroline Brehman | AP

