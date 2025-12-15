Lindsay Lohan dio voz a Maggie en ‘The Simpsons’

Lindsay Lohan se incorporará al universo de una de las series más representativas de la televisión al participar como invitada especial en ‘The Simpsons’. En esta ocasión, la actriz prestó su voz a Maggie Simpson, aunque interpretando a una versión un poco más crecida del famoso bebé amarillo.

La propia Lohan dio a conocer la noticia el viernes mediante sus redes sociales, donde confirmó que formó parte del episodio de la temporada 37 titulado “Parahormonal Activity”, el cual se emitió este domingo por la señal de Fox.

“¡No se pierdan mi programa #LosSimpson este domingo en FOX! ¡Qué sueño hecho realidad ser parte de esta icónica familia!“, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se le ve grabando sus líneas para una Maggie que, de manera excepcional, tendrá bastante diálogo.

En el avance difundido, aparece una secuencia rápida de la familia Simpson conversando en la cocina. Justo cuando Maggie está a punto de hablar, Marge la detiene con inquietud: “¡Maggie, Maggie, descansa la voz! ¡Aún te estás recuperando de esa laringitis!“.

Sin hacer caso a la recomendación, la pequeña termina alzando la voz para lanzar un comentario crítico dirigido directamente a su hermano mayor.

“¡Por favor, no dejen que Bart conduzca! ¡Da mucho miedo! Conduce de forma tan insegura, y todos nos tocan la bocina, nos gritan palabrotas y nos enseñan el dedo“, afirma.

Aunque el personaje de Maggie suele expresarse únicamente mediante su chupete o pequeños sonidos, la serie ha utilizado en varias ocasiones recursos como universos alternativos, sueños o saltos al futuro para permitirle hablar.

De forma habitual, cuando Maggie tiene diálogos, la voz corresponde a Nancy Cartwright, quien también da vida a Bart Simpson desde el debut del programa en 1989. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintas celebridades han interpretado vocalmente al personaje, entre ellas Elizabeth Taylor, Jodie Foster, James Earl Jones, Viola Davis y Kevin Michael Richardson.

Cartwright, quien actualmente tiene 68 años, expresó recientemente su interés en que la histórica comedia animada continúe al aire durante muchos años más.

“Creo que simplemente me gustaría alcanzar ese objetivo de 40”, comentó en noviembre de 2024. “Sería increíble. Y que todos sigamos vivos”.

