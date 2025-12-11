Hermano de Lindsay Lohan ha sido demandado por querer aprovecharse de alquileres en Nueva York

Se ha informado que Michael Lohan Jr., conocido por ser hermano de la actriz Lindsay Lohan, ha sido demandado por ser parte de Peak Capital Advisors, una firma de inversores que se quería aprovechar del mercado de bienes raíces de Nueva York.

Lo que explica ‘New York Post’ es que el fiscal Letitia James asegura que Peak Capital Advisors se encargó de desregular ilegalmente más de 150 apartamentos con alquiler estabilizado en Brooklyn y Queens.

Lo que se alega en la demanda es que Lohan y sus compañeros de firma han comprado desde 2019 alrededor de 31 edificios en Brooklyn y Queens. Incluso, se menciona que las compras se hicieron en Greenpoint y Williamsburg, barrios que son considerados de moda en estos distritos de la ciudad.

El plan era desalojar a los inquilinos con alquileres estabilizados para reconstruir estas propiedades, convertirlas en apartamentos de lujo y ofrecerlas a personas con mucho más poder adquisitivo.

“El plan de negocios de Peak desde el principio fue comercializar los apartamentos a jóvenes profesionales dispuestos a pagar alquileres altos sin tener en cuenta las leyes de estabilización de alquileres”, se lee en la demanda a la que tuvo acceso ‘New York Post’.

También agrega: “Peak buscó específicamente edificios con un potencial de crecimiento significativo en barrios en proceso de gentrificación como Sunnyside, Astoria, Long Island City y Greenpoint. Peak ignoró la ley y renovó sus instalaciones únicamente para aumentar sus ganancias”.

Este negocio no estaría para nada involucrado con la actriz, quien este año estrenó la secuela de ‘Freaky Friday’. Durante las entrevistas para promocionar el estreno, Lohan también habló sobre su decisión de dejar Estados Unidos para mudarse a Dubái.

