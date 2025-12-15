Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 15 de diciembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 15 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 15 de diciembre

Los números ganadores son: 01 07 10 17 21 24 27 32 35 36 37 44 51 52 60 64 69 77 78 79

Números ganadores de Numbers del lunes 15 de diciembre

Combinación mediodía: 03 09 04

Combinación noche: 02 06 02

Números ganadores de Win 4 del lunes 15 de diciembre

Combinación mediodía: 09 01 01 04

Combinación noche: 00 02 07 01

Números ganadores de Take 5 del lunes 15 de diciembre

Combinación mediodía: 03 13 29 38 39

Combinación noche: 14 22 23 27 32

Números ganadores de Cash4Life del lunes 15 de diciembre

Los números ganadores son: 08 10 13 39 60

Recomendaciones para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, ayuda mucho buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números de la lotería.

En segundo lugar, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería