Presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirmó fecha de la Finalissima ante Argentina

La Real Federación Española de Fútbol sumó otro indicio que la Finalissima entre las selecciones de España y Argentina se jugará en marzo del próximo año 2026 en Qatar en la antesala del Mundial.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció en la Asamblea General que el acuerdo para disputar este encuentro entre los campeones de Europa y América ya está firmado, aunque la oficialización depende de la resolución de los últimos detalles por parte de la federación argentina y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El acuerdo se encuentra en su fase final, con la documentación ya firmada por la RFEF y la expectativa de que Argentina y la CONMEBOL resuelvan los asuntos pendientes para anunciar el evento de manera conjunta. A su vez, el periódico agregó que Louzán viajará esta semana a la ciudad de Doha para participar en sesiones de trabajo con la FIFA, lo que podría adelantar el anuncio oficial.

En Doha, Qatar

Más allá de la sede, que al parecer será misma ciudad en la que el combinado que dirige Lionel Scaloni se coronó campeón del mundo por tercera vez en su historia tras vencer en la definición de la Copa del Mundo ante Francia en los penales, la otra incógnita radica en la fecha de disputa.

Aunque inicialmente se barajó el sábado 28, la opción del viernes 27 cobra fuerza para facilitar la logística de los equipos. En ese sentido, hay que recordar que la selección española tiene previsto disputar un amistoso en la misma zona durante esa ventana, con el objetivo de minimizar los desplazamientos de los jugadores.

La elección de Qatar como sede responde a la experiencia organizativa del país tras el Mundial 2022 y a la infraestructura moderna que ofrece Doha. El Estadio Lusail, escenario de la última final entre los argentinos y franceses, es el principal candidato para albergar el encuentro, aunque la ciudad anfitriona todavía no fue anunciada oficialmente.

Duelo de campeones

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar duelos intercontinentales entre los campeones de Europa y América, una tradición que se remonta a las ediciones de 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.

Argentina lidera el palmarés con dos títulos, el primero en 1993 con Diego Maradona como capitán y el segundo en 2022, cuando Lionel Messi fue elegido mejor jugador tras la victoria 3-0 ante Italia.

Por su pate, La Roja llega como reciente campeona de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final de Berlín, mientras que la Albiceleste se quedó con las Eliminatorias Sudamericanas, ya que terminó como líder de la clasificación con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

