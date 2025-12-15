Rob Reiner habría hablado de sus planes futuros con Eric Idle

Este domingo se encontró en cadáver del director Rob Reiner dentro de su casa en Los Ángeles, California. El también actor habría muerto junto con su esposa y el Departamento de Policía de Los Ángeles estaría investigando “un aparente homicidio”.

Tras la confirmación de la muerte de Reiner, varios colegas comenzaron a pronunciarse y expresar su dolor. Por ejemplo, Eric Idle, miembro del grupo de comedia Monty Python, contó en su cuenta de X que había hablado con Reiner la noche del sábado.

“Rob Reiner era un hombre encantador. Hablé con él anoche durante más de una hora”, escribió, “Me estaba contando sobre el rodaje en Stonehenge y sus pensamientos para el futuro”.

En la misma publicación contó que “siempre disfruté de su compañía. Lo conocí en casa de su padre en 1975” y agregó “Esto es tan terrible. Lo voy a extrañar. Un hombre inteligente, talentoso y muy reflexivo”.

Rob Reiner was a lovely man. I spoke to him last night for over an hour. I always enjoyed his company. I met him at his Dad's in 1975. He was telling me about fiming at Stonehenge and his thoughts for the future. This is so awful. I shall miss him. A clever, talented and… — Eric Idle (@EricIdle) December 15, 2025

¿Qué se sabe sobre la muerte de Rob Reiner?

El cadáver de Rob Reiner y el de su esposa Michele Singer fueron encontrados dentro de su casa en Brentwood, California, el domingo por la tarde. Según ‘The New York Times’, las autoridades aún no tienen un sospechoso de asesinato, pero otros medios aseguran que se trata de una familiar.

‘TMZ’