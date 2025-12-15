Zohran Mamdani nombraría a controvertido abogado para un alto cargo en la alcaldía de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, estaría evaluando designar para un puesto de alto nivel en la alcaldía a Ramzi Kassem, un abogado que ha generado críticas y divisiones políticas, según informó el New York Post.

De acuerdo con el medio, Kassem, profesor de derecho en la City University of New York y actual integrante del equipo de transición de Mamdani en asuntos legales, es el principal candidato para convertirse en Asesor Jurídico Principal, el cargo de mayor peso legal dentro de la oficina del mandatario local.

Una fuente cercana al proceso de transición confirmó al New York Post que su nombre encabeza la lista de aspirantes.

Ramzi Kassem, de 47 años, fue uno de los abogados que defendió a Mahmoud Khalil, un líder sirio que participó en las protestas propalestinas de la Universidad de Columbia y que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Khalil permaneció 104 días bajo custodia antes de que un tribunal ordenara su liberación.

El abogado, indicó el diario, también integró la defensa de Ahmed al-Darbi, miembro de Al Qaeda condenado en 2017 por su participación en el atentado contra el petrolero francés Limburg frente a las costas de Yemen en 2002.

El operador político demócrata Ken Frydman advirtió al New York Post que el nombramiento “no le sentaría bien a la comunidad judía”. Aunque reconoció el derecho universal a la defensa legal, cuestionó la decisión de que Kassem asumiera personalmente ese rol en casos tan sensibles.

El historial de Kassem también incluye una activa participación en protestas contra Israel durante su etapa universitaria en Columbia, donde cursó la facultad de derecho con una beca financiada por integrantes de la familia Soros, según registros citados por el New York Post.

En artículos y cartas publicadas a fines de la década de 1990 en el periódico estudiantil Columbia Spectator, el abogado criticó duramente a Israel, calificó sus acciones como “limpieza étnica” y rechazó la viabilidad de una solución de dos Estados.

No obstante, otras voces consideran que Kassem podría ser una opción adecuada para el cargo. El abogado Ron Kuby afirmó al medio que la oficina del Asesor Jurídico Corporativo necesita una renovación y que muchos de sus altos funcionarios llevan demasiado tiempo en sus puestos.

En 2009, Kassem fundó en The City University of New York la clínica jurídica Creating Law Enforcement Accountability and Responsibility, que brinda representación legal gratuita a musulmanes y otras comunidades de la ciudad.

Según registros públicos citados por el medio neoyorquino, la clínica ha recibido más de $3 millones de dólares de la Open Society Foundations, del filántropo George Soros, además de al menos $1 millón de dólares donado por MacKenzie Scott, exesposa del fundador de Amazon Jeff Bezos.

Más recientemente, en 2022, la administración del presidente Joe Biden nombró a Kassem asesor principal de políticas en materia de inmigración. En septiembre pasado, el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses le otorgó un reconocimiento por su trabajo en la defensa de Khalil.

El New York Post recordó que tanto Texas como Florida han designado a la sección de Nueva York del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas como organización terrorista extranjera.

