Adams advierte que Nueva York vivirá “días oscuros” tras el triunfo de Zohran Mamdani

El alcalde saliente de Nueva York, Eric Adams, reiteró su advertencia de que la ciudad podría atravesar “días oscuros” luego de la victoria electoral de Zohran Mamdani. Así lo afirmó en una entrevista con New York Post, en la que expresó preocupación por el futuro de las políticas de seguridad, salud mental y orden público bajo la próxima administración.

Consultado por el diario sobre si mantenía la advertencia que había hecho en julio, Adams respondió: “Sí, lo creo. Creo que deberíamos estar preocupados y estamos viendo algunos indicadores tempranos”.

Señaló que una parte significativa de las personas que viven en las calles padece enfermedades mentales. Y, en ese sentido, sostuvo que la ciudad no debería permitir que estas personas permanezcan sin atención adecuada en el espacio público.

Adams defendió la estrategia de seguridad aplicada durante su gestión y advirtió contra cambios drásticos.

Recalcó la necesidad de contratar 5,000 nuevos agentes en el Departamento de Policía de Nueva York para compensar las jubilaciones y cuestionó las propuestas para desmantelar el Grupo de Respuesta Estratégica, una unidad que —recordó— ha intervenido en situaciones críticas, incluidos ataques armados de alto perfil en Manhattan.

También expresó inquietud por el plan del alcalde electo de retirar a unos 3,000 reclusos de la cárcel de Rikers Island. Dijo que esa medida podría tener consecuencias graves porque muchas de esas personas regresarían a las comunidades que dañaron.

El alcalde criticó la propuesta de Mamdani de frenar las redadas en campamentos callejeros y afirmó que basta con observar otras ciudades donde se tolera dormir, cocinar y hacer necesidades en la vía pública para entender el impacto negativo en la seguridad y la calidad de vida.

En sus declaraciones, el alcalde además cuestionó si Nueva York podría mantener cifras récord de turismo, como los 65 millones de visitantes registrados en 2024, si escenas de campamentos se vuelven comunes en zonas emblemáticas como Times Square.

Sobre la relación entre Mamdani y el presidente Donald Trump, Adams expresó que casi la mitad de los neoyorquinos no votaron por el alcalde electo, y que la ciudad no puede funcionar si una parte importante de la población se niega a reconocer la legitimidad del resultado electoral.

“Es hora de que seamos políticamente maduros y respetemos nuestro proceso democrático”, afirmó.

El político abordó la preocupación de sectores de la comunidad judía ante el perfil pro palestino de Mamdani. Afirmó que aún no ha visto suficientes acciones que disipen esos temores y sostuvo que el próximo alcalde deberá condenar de manera inequívoca el antisemitismo y cualquier llamado a la violencia contra grupos religiosos.

Enfatizó que un alcalde no solo debe ser juzgado por lo que dice, sino por lo que hace.

