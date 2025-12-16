130 kilos de metanfetamina escondidos entre frutas en un camión: DEA acusa a hispano “del cartel de Sinaloa” en Nueva York

Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallase 300 libas (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultos en su camión de frutas en Brooklyn (NYC).

El alijo está valorado en $1 millón de dólares, indicó ABC News. Tras recibir un pista, la DEA interceptó el camión la semana pasada y durante la inspección los agentes descubrieron drogas escondidas entre cajas de papayas. También se encontró una pistola cargada dentro del vehículo.

“Este decomiso está directamente relacionado con el cartel de Sinaloa, que es uno de los dos cárteles más importantes responsables del fentanilo y la metanfetamina que están inundando Estados Unidos y que están matando a estadounidenses”, declaró Frank Tarentino, agente especial a cargo de la DEA en la ciudad. “La organización, en este caso el cartel, utilizó mucho ingenio y habilidad para esconder estos kilogramos dentro de los propios palés, de forma que quedaran ocultos a simple vista”.

Las imágenes captadas mostraron cajas de esa fruta tropical apiladas en la parte trasera del camión. “Sorprendentemente, las drogas no estaban escondidas dentro de las frutas ni de las cajas, sino dentro de la madera de los propios palés”, describió NBC News.

Garrido, conductor del camión, fue arrestado por cargos relacionados con el narcotráfico. Fuentes indicaron que el sospechoso ya tenía antecedentes penales por delitos de drogas y tráfico de personas.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Durante una redada de narcóticos en Long Island (NY) en septiembre se realizó un peligroso descubrimiento: nitazeno, un opioide sintético que, según la DEA, es más potente y letal que el fentanilo, fue hallado por primera vez en Nueva York. Anthony Gianatiempo, de 34 años y residente de Hicksville, fue arrestado en esa redada de narcóticos. Además de nitazeno, fentanilo, metanfetamina y cocaína, la policía dijo que el sospechoso fue encontrado en posesión de varios presuntos artefactos explosivos y libras de pólvora sin humo.

En 2023 se incautaron tres veces más metanfetamina en la ciudad de Nueva York que el año previo, alertó entonces Tarentino. En 2020 Richard Castro fue sentenciado a 17 años y medio de prisión tras declararse culpable de vender narcóticos en línea -fentanilo y carfentanilo– desde Nueva York.

