Cómo hacer galletas de jengibre para Navidad: fácil y rápido

Te compartimos todos los ingredientes y accesorios que necesitas para preparar un lote de galletas de jengibre, además de una guía paso a paso

Es imposible resistirse a las crujientes galletas de jengibre para Navidad, que además de ser deliciosas, forman parte de la tradición.

Por  Alberto Daniel Barboza

Preparar galletas de jengibre se ha convertido en una de las tradiciones más divertidas de la Navidad, especialmente para los niños.

Deliciosas, tradicionales y muy fáciles de preparar, este postre ha traspasado fronteras y en cada país tiene variaciones. Sin embargo, la más emblemática es la que tiene forma de hombrecito, con detalles coloridos y florituras.

Te compartimos todos los ingredientes y accesorios que necesitas para preparar un lote de galletas de jengibre, además de una guía paso a paso.

Cómo hacer galletas de jengibre para Navidad

Necesitas los siguientes ingredientes (20 galletas):

  • 140 gramos de mantequilla sin sal
  • 50 gramos de azúcar morena
  • 75 gramos de miel
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de jengibre molido
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 cucharadita de levadura
  • Una pizca de sal
  • 300 gramos de harina de repostería
  • 200 gramos de azúcar glasé

Para preparar las galletas de jengibre, necesitarás aproximadamente 40 minutos.

Manos a la obra:

Lo primero y principal es que viertas en un olla pequeña la mantequilla troceada, el azúcar morena y la miel. Después, debes derretir estos ingredientes a fuego bajo y envolviendo con movimientos suaves y constantes. Al tiempo, agrega todas las especias poco a poco.

Mientras se enfría la mezcla anterior, tamiza la harina junto a la sal y la levadura o bicarbonato de sodio. Coloca en una superficie plana y abre un espacio en el medio, allí agrega la mantequilla derretida con los demás ingredientes húmedos y el huevo.

Mezcla todo con las manos o ayudándote con un batidor manual hasta conseguir una mezcla homogénea.

Cuando consigas una consistencia pegajosa y húmeda, coloca la masa encima de papel film y extiende con la ayuda de un rodillo, cuando este plana envuelve en el plástico y guárdalo en la nevera un par de horas.

Después de dejar reposar la masa, ya estará lista para darle forma y hornear. Tan solo debes extenderla con un rodillo sobre papel mantequilla y utilizar el molde de tu preferencia o darle forma manualmente. El grosor de la masa dependerá de tu gusto, no obstante lo ideal es de unos 4 mm.

Al colocarlas en la bandeja asegúrate de dejar suficiente espacio entre ellas para que no haya accidentes. Finalmente, déjalas hornear por unos 10 o 12 minutos, y al sacarlas déjalas enfriar bien antes de desmoldarlas.

