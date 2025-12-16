Cómo hacer galletas de jengibre para Navidad: fácil y rápido

Preparar galletas de jengibre se ha convertido en una de las tradiciones más divertidas de la Navidad, especialmente para los niños.

Deliciosas, tradicionales y muy fáciles de preparar, este postre ha traspasado fronteras y en cada país tiene variaciones. Sin embargo, la más emblemática es la que tiene forma de hombrecito, con detalles coloridos y florituras.

Te compartimos todos los ingredientes y accesorios que necesitas para preparar un lote de galletas de jengibre, además de una guía paso a paso.

Cómo hacer galletas de jengibre para Navidad

Necesitas los siguientes ingredientes (20 galletas):

140 gramos de mantequilla sin sal

50 gramos de azúcar morena

75 gramos de miel

1 huevo

2 cucharadas de jengibre molido

1 cucharadita de canela molida

1 pizca de nuez moscada

1 cucharadita de levadura

Una pizca de sal

300 gramos de harina de repostería

200 gramos de azúcar glasé

Para preparar las galletas de jengibre, necesitarás aproximadamente 40 minutos.

Manos a la obra:

Lo primero y principal es que viertas en un olla pequeña la mantequilla troceada, el azúcar morena y la miel. Después, debes derretir estos ingredientes a fuego bajo y envolviendo con movimientos suaves y constantes. Al tiempo, agrega todas las especias poco a poco.

Mientras se enfría la mezcla anterior, tamiza la harina junto a la sal y la levadura o bicarbonato de sodio. Coloca en una superficie plana y abre un espacio en el medio, allí agrega la mantequilla derretida con los demás ingredientes húmedos y el huevo.

Mezcla todo con las manos o ayudándote con un batidor manual hasta conseguir una mezcla homogénea.

Cuando consigas una consistencia pegajosa y húmeda, coloca la masa encima de papel film y extiende con la ayuda de un rodillo, cuando este plana envuelve en el plástico y guárdalo en la nevera un par de horas.

Después de dejar reposar la masa, ya estará lista para darle forma y hornear. Tan solo debes extenderla con un rodillo sobre papel mantequilla y utilizar el molde de tu preferencia o darle forma manualmente. El grosor de la masa dependerá de tu gusto, no obstante lo ideal es de unos 4 mm.

Al colocarlas en la bandeja asegúrate de dejar suficiente espacio entre ellas para que no haya accidentes. Finalmente, déjalas hornear por unos 10 o 12 minutos, y al sacarlas déjalas enfriar bien antes de desmoldarlas.