Receta de galletas de azúcar glaseadas con lichi y crema de mantequilla

Las galletas son un clásico de todos los tiempos y en las fiestas, son las aliadas perfectas no solo para darle un toque dulce a las reuniones, sino para darle un aire estético a la mesa. Esta receta de “Galletas de Azúcar Glaseadas con Lichi” de Kat Lieu es escritora gastronómica y creadora de recetas, tiene como centro los ingredientes de la “Tercera Cultura” (Lichi, Miso) que vienen a revitalizar un postre occidental tradicional.

Aunque a primera vista tienen una apariencia humilde, se trata de una galleta técnicamente compleja y sensorialmente rica. Es una ingeniosa subversión del clásico, utilizando la técnica del umami para profundizar el sabor dulce y mantecoso.

La creadora de contenido y creadora de Subtle Asian Baking, publica esta receta en su libro de cocina “108 Asian Cookies: Not-Too-Sweet Treats from a Third-Culture Kitchen”. Las describe como galletas de azúcar brillan incluso solas con su rica base de mantequilla, su miga tierna, sus refrescantes notas cítricas y su textura ligera.

Al cubrirlas con una lujosa crema de mantequilla con extracto de lichi, un poco de compota de frutos rojos o mermelada, y finalmente con lichis enlatados picados, experimentan un momento de placer. Cuanto más muerdas esta majestuosa galleta, más te sentirás como un rey.

Al prensar las porciones de masa, humedezca ligeramente el fondo de un vaso o taza medidora y luego sumérjalo en un tazón poco profundo con azúcar para cubrirlo. Para variar, puede omitir la mermelada y agregar los lichis directamente al glaseado. Guarde las galletas en un recipiente hermético a temperatura ambiente, separadas por papel vegetal, hasta por 3 días.

Galletas de azúcar glaseadas con lichi

Rinde 9 galletas grandes

Ingredientes

Para las galletas:

2 1/2 tazas (300 g) de harina para todo uso

2/3 taza (85 g) de harina para pastel

1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de crémor tártaro

1/2 taza ‘ 1 barra (113 g) de mantequilla sin sal, ablandada

6 cucharadas (90 g) de aceite neutro

1/2 taza más 2 cucharadas (120 g) de azúcar granulada, más para prensar las galletas

Aproximadamente 1/2 taza (60 g) de azúcar glas

1 cucharadita de miso rojo

1 huevo grande

1 cucharada de ralladura de limón recién exprimido

1 cucharadita de extracto de lichi

Para el glaseado:

6 cucharadas (85 g) de mantequilla sin sal, ablandada

1 taza más 2 cucharadas (140 g) de azúcar glas, divididas

4 cucharaditas (20 g) de crema espesa

1 cucharadita de extracto de lichi

Colorante alimentario en gel de color rosa o rojo (opcional, pero si lo usas, queremos un rosa claro, no un rosa magenta intenso)

Para decorar las galletas (opcional):

Aproximadamente 1/3 de taza (110 g) de mermelada de fresa comprada en la tienda

5 a 6 lichis frescos o enlatados, picados

Chispas de perlas comestibles o papel de aluminio dorado

Instrucciones

1. Prepare las galletas. Bata las dos harinas, el bicarbonato y el crémor tártaro en un tazón mediano. Con una batidora de pedestal con el accesorio de pala (o en un tazón grande con una batidora de mano, un batidor de varillas o una espátula), bata la mantequilla, el aceite, los dos azúcares y el miso hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Raspe los bordes y el fondo del tazón. Agregue el huevo, la ralladura de limón y el extracto de lichi y mezcle hasta que estén bien integrados. Raspe el tazón según sea necesario. Agregue la mezcla de harina y mezcle a baja velocidad hasta que se forme una masa. Tape y refrigere la masa durante 30 minutos o hasta toda la noche.

2. Unos 25 minutos antes de hornear, coloque una rejilla en la posición central y precaliente el horno a 175 °C. Cubra dos bandejas para hornear con papel vegetal.

3. Con una cuchara grande para galletas, forme nueve porciones de masa, cada una de aproximadamente 90 g (1/2 taza), colocándolas a una distancia de 7,5 cm entre sí en las bandejas preparadas. Presione cada bola con el fondo de un vaso o taza medidora azucarada hasta que los bordes de las galletas comiencen a agrietarse.

4. Hornee las galletas una bandeja a la vez (mientras la otra se enfría en el refrigerador), hasta que los bordes estén crujientes y dorados, aproximadamente 12 minutos. Deje reposar las galletas en la bandeja unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen por completo.

5. Prepare el glaseado. En una batidora de pedestal con el accesorio de pala, bata la mantequilla a alta velocidad hasta que esté esponjosa, aproximadamente 2 minutos. Raspe el tazón según sea necesario. Agregue aproximadamente la mitad del azúcar glas y mezcle a velocidad media hasta que se integre. Agregue el azúcar glas restante y mezcle hasta que se integre también. Agregue la crema, el extracto de lichi y el colorante alimentario (si lo usa), y mezcle hasta que esté combinado y se pueda untar. Tenga en cuenta que tendrá suficiente glaseado para las nueve galletas grandes. Si le gusta el glaseado, le recomiendo hacer más para estas galletas.

6. Glasea y decora las galletas. Extiende el glaseado uniformemente sobre las galletas frías. Si lo deseas, añade una cucharadita de mermelada por encima y decora con lichis picados y chispas de perlas comestibles o papel dorado comestible.

Con información AP

