Debate sobre atención médica revive en el Senado mientras se acerca la fecha límite del Obamacare

Un grupo bipartidista de senadores están haciendo un renovado esfuerzo para solucionar de una vez por todas el tema de la atención médica, mientras se acerca la fecha de expiración para ampliar los subsidios mejorados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Unos 20 senadores se reunieron el lunes en la noche por invitación de la senadora republicana por Maine, Susan Collins, y los legisladores usaron una propuesta de ella y del senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, que incluye la ampliación por dos años de los créditos fiscales de la ACA y reformas en la que podrían ganar los conservadores, como punto de inicio.

Algunos negociadores clave señalaron que se sintieron alentados por la reunión y esperan que las conversaciones sigan su curso, varios incluso expresaron que podría llegarse a un marco de acuerdo hacia el final de la semana.

“Hay un amplio apoyo para lograr un resultado”, declaró Collins a los medios al salir de la reunión junto a Moreno. “No hubo grandilocuencia. La gente fue muy práctica y quiere un resultado”.

El grupo de legisladores estuvo formado por personas de todo el espectro político de los dos partidos, incluyendo miembros de ambos equipos de liderazgo, moderados e integrantes de los campos conservador y progresista.

La reunión se realizó un día después de que la Cámara de Representantes rechazara un par de proyectos de ley partidistas sobre asistencia sanitaria que esencialmente se volvieron un ejercicio de mensajería.

Un plan presentado por los senadores Mike Crapo, republicano por Idaho y Bill Cassidy, republicano por Louisiana, que buscaba convertir la financiación de los subsidios en contribuciones a cuentas de ahorro para la salud, con la meta de ayudar a cubrir los gastos del bolsillo de quienes están asegurados por medio del mercado de seguros de salud de la ACA. El mencionado plan no dio frutos luego de una votación prácticamente partidista.

La medida demócrata, que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, acordó presentar como parte del acuerdo para reabrir el gobierno en noviembre, habría ampliado los subsidios mejorados por tres años, informó The Hill.

El Partido Demócrata tuvo un notable apoyo de cuatro republicanos: los senadores Lisa Murkowski (Alaska), Dan Sullivan (Alaska), Josh Hawley (Misuri) y Collins. Ellos atribuyeron a las votaciones fallidas el renovado impulso para llegar a un acuerdo.

“Creo que a veces, un proyecto de ley demócrata o republicano —fracaso tras fracaso— puede ayudar a mantener el impulso”, declaró Sullivan, quien se postula a la reelección en 2026, a la prensa. “Este es un problema muy grave para los grandes habitantes de Alaska que se están precipitando por este precipicio sin tener la culpa”.

De acuerdo con los asistentes, los senadores plantearon múltiples ideas e inquietudes en la reunión de más de una hora. Entre ellas, se encontraban las posibles restricciones y reformas de los subsidios, y la duración de la extensión.

Collins expresó que un asunto que el grupo discutió sobre la posibilidad de extender la inscripción abierta. Gran parte de los mercados estatales de la ACA permiten a personas inscribirse en planes hasta el 15 de enero, pero quienes desearan un seguro el 1 de enero, debían inscribirse antes del lunes.

Asimismo, los republicanos plantearon posibles formas de abordar el tema del aborto luego de que los conservadores presionaran para incluir una disposición parecida a la Enmienda Hyde que prohibiera que los fondos federales se destinen al aborto en cualquier paquete de atención médica.

Tal vez lo más relevante de la reunión fue tratar de enfriar los ánimos que se ha ido calmando por varias semanas.

Los republicanos acusaron a los demócratas de no querer resolver el problema y preferir mantenerlo vivo hasta los comicios de mitad de periodo de 2026.

Por su parte, los demócratas han criticado a su vez a los republicanos por permitir que los subsidios venzan y causen que los precios de la atención médica se disparen para millones de ciudadanos estadounidenses.

“Creo que estamos en una estrategia muy positiva para intentar resolver el problema”, manifestó el líder de la minoría del Senado, Dick Durbin (demócrata por Illinois). “Sin duda, hemos avanzado en esa dirección”.

“Es peligrosamente parecido a algo llamado legislar, que solía ser común en el Senado y no lo ha sido durante mucho tiempo”, agregó.

Pese a los pasos positivos, el pesimismo sigue filtrándose entre los legisladores, quienes creen que el acuerdo todavía está demasiado lejos del alcance de ambos partidos, particularmente y teniendo en cuenta el corto espacio de tiempo que tienen los negociadores para llevar a tierra el avión legislativo.

Los demócratas, al menos de manera pública, todavía tienen esperanza de una extensión limpia de los subsidios ACA. Mientras tanto, los republicanos están divididos al respecto.

