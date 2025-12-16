El desempleo se eleva al 4.6% en noviembre, su nivel más alto desde 2021

En noviembre, la tasa de desempleo en EE.UU. alcanzó el 4.6%, su nivel más alto desde 2021,con la creación de apenas 64,000 nuevas plazas y la pérdida de 105,000 puestos de trabajo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la automatización creciente en diversos sectores.

El resultado del mes anterior es ligeramente mayor al esperado, aunque menor que el de septiembre, debido a la salida de trabajadores federales tras los recortes implementados por la administración Trump, según datos publicados finalmente, tras el retraso provocado por el cierre del gobierno de 43 días que concluyó el 13 de noviembre.

En un momento más información.

