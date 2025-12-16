(Entrevista) Boricua Johnny Cruz, el “Señor Timbal”, honra la salsa en museo en El Barrio (NYC)

NUEVA YORK – Cuando Johnny Cruz era apenas un adolescente, a su casa en San Germán, Puerto Rico, llegaba la crema de la música jíbara. Allí se reunían exponentes como Ramito (Florencio Morales Ramos) y Moralito (Juan María Morales Ramos). Ramiro y Moralito formaban parte de “Los Tres Hermanos Morales”, destacado trío de esa música folclórica.

“Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá era guitarrista. Mi papá tocaba con Ramito y Moralito en los 60, y yo era un muchachito…y esas fueron mis influencias. Muchos de mis familiares han sido músicos. Hace 47 años para 48 que llevo haciendo música. Estudié música. He sido líder toda mi vida”, recordó el productor y director musical.

“Todos los viernes y sábados había ensayo y había fiestas. Crecí con ese ambiente”, narró el también empresario cuyo padre migró en la década de los 50 del siglo pasado a la Gran Manzana.

Cruz, nacido en El Bronx, pasó un tiempo en la isla con su familia. Luego regresó a la ciudad que lo vio nacer armado con las enseñanzas musicales que marcaron su niñez.

El llamado “Señor Timbal”, en referencia a uno de los instrumentos que toca, trajo con él esas anécdotas y conocimientos y las convirtió en su propósito de vida.

“SPAHA Salsa Museum” cuenta la historia del género

Todo ese bagaje se refleja hoy en un espacio ubicado en 107th Street y Lexington Avenue en El Barrio (East Harlem) que se transformó hace 15 años en el “SPAHA Salsa Museum” o “Spanish Harlem Salsa Gallery Museum”, rincón que guarda décadas de historia de ese género musical característico de la cultura puertorriqueña, pero con ramificaciones en otros países como Cuba y Colombia.

Cruz es el cofundador del museo.

Exterior del “SPAHA Salsa Museum” en El Barrio, NYC. Foto: cortesía de Johnny Cruz

En el mismo lugar permanece el estudio Tiffany Records, el mismo en el que se grabaron temas como “No hago más na’” y “El Swing” con Adalberto Santiago de El Gran Combo de Puerto Rico, y otras producciones de leyendas de la salsa como las de Fania All Stars.

“En el 1993 yo empecé lo que se llama Tiffany Recording Studios, aquí en el edificio…Producí mucho. Era cuando los tiempos eran buenos…Tuve la dicha de hacer muchas producciones y distribuir música. Todavía tengo el estudio”, afirmó en entrevista con El Diario.

Coleccion de más de 500 artículos

Actualmente, lo que se produce en el estudio es para consumo interno y de su círculo más cercano. Sin embargo, el museo suma al menos 500 artículos de gigantes de la salsa, algunos de los que aún siguen vivos. El espacio está abierto al público libre de costo.

“SPAHA Salsa Museum” ubica en 107th Street y Lexington Avenue en El Barrio (East Harlem). Foto: cortesía de Johnny Cruz

“Como venía tanta gente importante y grababan en el estudio, venía un personaje y me dejaba una chaqueta, una trompeta, esto y lo otro. Yo vengo coleccionando mínimo 40 años”, especificó el Nuyorican.

Quienes visiten el museo se podrán topar con indumentaria, instrumentos musicales y otras pertenencias de grandes del género como Celia Cruz, Tito Puente, Johnny Pacheco, Ismael Quintana, Sammy Ayala y Rafael Ithier, quien falleció recientemente, y este lunes fue honrado en una misa de despedida en la capital de Puerto Rico.

“Tengo una colección como de 500 piezas, entre aquí y Puerto Rico. Tengo una casa llena de cosas en Puerto Rico. Aquí está un ‘tuxedo’ que usó Adalberto Santiago y el bajo. El chaleco que usó Roberto Roena en el Lehman Center que después del concierto se la quitó, me la firmó y me la dio. Esta el traje de Ismael Miranda con La Fania All Stars, Pete “El Conde, ‘Mike’ (Miguel Angel) Amadeo”, mencionó Cruz, quien también tuvo su propia orquesta de charanga entre los 70 y los 80 nombrada Johnny Cruz y “Su Generación” .

Una escuela para las nuevas generaciones

El colaborador de International Salsa Magazine indicó que, a través del museo, que es también una organización sin fines de lucro 501(c)(3), busca atraer y educar a las nuevas generaciones.

“Tengo gente de todas partes del mundo. Cali, Colombia; Perú, Inglaterra; hasta de Japón ha venido gente a ver el museo. Aquí estuvo gente del ‘Smithsosian museum’ (Institution) como cuatro horas. Me dijeron que nunca habían visto una colección tan intensa como la que tengo, y por eso es que voy a trabajar con el Smithsosian museum (Institution) en el 2026”, contó el boricua quien se encuentra en trámites para prestar parte de la colección a la institución en Washington D.C.

Otro fin de la entidad es unificar a la comunidad boricua y a otras hispanas usando la salsa como andamio cultural.

“Este museo busca preservar la historia de la música. Mi misión es ayudar a las nuevas generaciones a que aprendan (la historia de la salsa). Pero nosotros no solamente somos un museo, somos una entidad sin fines de lucro”, expuso Cruz, quien además encabeza el programa Salsa Manía con el Rubio Boris por varias estaciones radiales como Super 1510 AM y My 106.3.

El año pasado, el expresidente Joe Biden otorgó el “Lifetime Achievement Award” al músico puertorriqueño Johnny Cruz. Foto: cortesía de Johnny Cruz

Cruz está convencido de que, “mientras el museo viva, esas personas (artistas) van a vivir en la mente de las personas y se va a estar hablando de ellas”.

“Ithier me daba consejos”

El músico, quien recibió el año pasado el “Lifetime Achievement Award” por parte del expresidente Joe Biden en reconocimiento a su trayectoria, tuvo especiales palabras para Ithier, a quien describió como su mentor.

Johnny Cruz (centro) con el equipo del “SPAHA Salsa Museum”. Foto: cortesía Jhonny Cruz

“Antes de comenzar el museo de la salsa, Ithier me daba consejos…Ellos cuando venían en los 80 y los 90 a Nueva York se quedaban aquí. Los muchachos de El Gran Combo son como mi familia y yo compartí mucho con ellos, y se la pasaban aquí en la 107. Rafa siempre me apoyó y me dio buenos consejos. Tuve la dicha de entrevistarlo para televisión en su casa, y ese día me entregó el jacket del 20 aniversario (de formar parte de la orquesta)”, resaltó el boricua que modera The Johnny Cruz Show que se transmite por el canal 67 desde hace más de 25 años.

El entrevistado describió al cofundador de El Gran Combo -un autodidacta- como un ícono de la música.

“Con la disciplina que él tenía y que les enseñó a todos esos músicos es una cosa increíble. Hay muchas orquestas, pero El Gran Combo es la número 1 en Puerto Rico y en el mundo”, consideró Cruz quien estudió en Boys & Girls Harbor School of Music donde descubrió su pasión por la percusión.

“Bad Bunny es lo máximo”

Cruz es de los que cree que la adaptación por parte de reguetoneros de clásicos de la salsa es una tendencia positiva que ayuda a reavivar el género y atraer a audiencias más jóvenes.

En particular, el experto destacó el arreglo que hizo Bad Bunny del tema de El Gran Combo “Un verano en Nueva York”.

“Eso fue una puerta grande que se abrió para los salseros, porque Bad Bunny es lo máximo. Es un fenómeno en estos tiempos”, describió.

“Para nosotros la vieja guardia es un honor y un placer unirnos con cualquiera que quiera compartir porque dejamos algo diferente y para las nuevas generaciones que es muy importante”, añadió.

En trámites la extensión de museo de la salsa a Rincón, Puerto Rico

Para el año próximo, Cruz espera poder inaugurar en Puerto Rico un museo similar al de El Barrio.

Al momento, mantiene conversaciones con las autoridades en el municipio de Rincón a esos fines, reveló a este rotativo.

“Estaríamos en el mismo casco de Rincón en el área de los museos (Rincón Art Walk)”, anticipó el empresario.

“Vamos a tener una exhibición, un museo como aquí en Nueva York; una sección de El Gran Combo, una sección de la Sonora Ponceña, que tengo un sinfín de cosas de ellos. La última vez que estuve en Puerto Rico me entregaron los uniformes de su 50 aniversario…”, resaltó Cruz.