Española Aitana Bonmatí ganó tercer Premio ‘The Best’ consecutivo

El Hotel Fairmont en Doha, Qatar, fue testigo de un hecho histórico. Este martes, futbolista española Aitana Bonmatí se llevó el Premio ‘The Best’ de la FIFA a la mejor jugadora del planeta por tercera ocasión consecutiva.

First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

La jugadora del FC Barcelona se convirtió en la primera en ganar tres Balones de Oro consecutivos y tres Premios The Best al hilo. Aitana los consiguió tras el pequeño dominio de compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Bonmatí ganó el ‘The Best’ superando en la votación a su compañera Putellas y a la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

Aitana agradeció por el galardón en un video mensaje donde apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la selección española que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones.

“Muchas gracias por el premio. Muy agradecida por recibir este premio. Fui votada por los jugadores, entrenadores y los fans y lo disfrutaré”, dijo desde el Spotify Camp Nou.

La jugadora de 27 años fue determinante con su fútbol para que el FC Barcelona ganara la Liga de España y llegara a la final de la UEFA Champions League que perdieron ante el Arsenal. También contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La mediocampista del FC Barcelona cerró el 2025 con 63 partidos jugados, 26 goles y 19 asistencias. Aitana es una de las futbolistas mejor pagadas del mundo.

De acuerdo con el medio español Relevo, Bonmatí gana más de $1,000.0000 de dólares al año. Se trata de un sueldo pionero, pues las cifras en el fútbol femenino no pasan los cuatro o cinco dígitos en ningún caso.



Sigue leyendo:

· Ousmane Dembélé consuma el ‘doblete’ y se lleva el Premio ‘The Best’ de la FIFA

· ¿Cuánto dinero percibe Aitana Bonmatí, la ganadora del Premio ‘The Best’?

· Aitana Bonmatí tras caer en la final de la Eurocopa 2025: “Estoy en shock”