Ousmane Dembélé consuma el ‘doblete’ y se lleva el Premio The Best de la FIFA
Ousmane Dembélé consigue su primer Premio The Best de la FIFA meses después de hacerse con el Balón de Oro
Este martes en el Hotel Fairmont en Doha, Qatar, Ousmane Dembéle consumó su doblete y se quedó con el Premio ‘The Best’ de la FIFA al mejor jugador del mundo en 2025.
El francés, que ya había conquistado el Balón de Oro hace unos meses, sumó su primer trofeo de la FIFA al mejor jugador del planeta.
