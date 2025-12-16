Hondureños de NY esperan con ansias resultados electorales en su país

Han pasado ya más de dos semanas desde que se realizaron las elecciones presidenciales en Honduras, y mientras autoridades electorales del país centroamericano continúan sin emitir un informe oficial sobre los resultados, hondureños que viven en la Gran Manzana dejan ver que la incertidumbre los está afectando.

Y es que a pesar de que el conteo inicial del 99% de los votos escrutados el 30 de noviembre parecía darle una pequeña victoria al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, por quien el presidente Donald Trump hizo un llamado a votar, los seguidores del centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien se ha autoproclamado vencedor, insisten en que hay un fraude fraguado.

“No hay nada claro y eso es preocupante. Es una agonía”, asegura Rolando Fuentes, quien dejó su país natal hace siete años y teme que la situación política en su tierra se vea afectada. “A mí ninguno de los dos candidatos que van punteando me gusta, pero el solo ambiente de hacer las cosas escondidas y que con dos semanas no sepamos nada claro, es algo que no huele bien”.

Genaro Palacios, quien era uno de los 72,000 beneficiarios del TPS, que la administración Trump canceló desde el pasado mes de septiembre, criticó lo que describió como injerencia de la administración federal en asuntos internos de Honduras y el doble mensaje que el Presidente Trump ha enviado.

“Pedirle a la gente que vote por determinado candidato extranjero viola cualquier soberanía. Y eso es lo que hizo Trump al pedirle a la gente que votara por Nasry Asfura para poder tener a otro aliado en la región”, comentó el catracho. “Pero el mismo tiempo Trump nos ataca como pueblo porque nos quitó el TPS y sigue arrestando gente aquí en Nueva York para deportar. Eso no es un comportamiento de países amigos”.

Organizaciones hondureñas de la Gran Manzana han preferido estar al margen del panorama político y hasta el momento no se han pronunciado sobre el asunto electoral en su país que sigue avanzando en medio de un tenso ambiente en el que no solo los candidatos a la cabeza de las votaciones se han enfrascado en ataques mutuos sino también los sufragantes.

Incluso la propia presidenta hondureña Xiomara Castro, ha criticado ferozmente el comportamiento con el que se ha realizado el conteo de votos y se ha sumado al discurso de fraude que sigue reinante.

“No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción”, aseguró la mandataria en Tegucigalpa.

Hondureños de NY esperan con ansias resultados electorales en su país. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y desde el distrito congresional número 14, donde el candidato republicano al Congreso, Ariel Rivera-Diaz, quien compite busca enfrentarse a Alexandria Ocasio-Cortez, también se siente el apoyo hacia el candidato presidencial Nasry Asfura.

El político, de raíces hondureñas, tildó al actual gobierno del país centroamericano como comunista y se declaró optimista de que el candidato apoyado por Trump sea proclamado como el próximo mandatario de esa nación tras el recuento de votos.

“Como orgulloso hijo de inmigrantes hondureños que vinieron a Estados Unidos para labrarse una vida mejor para ellos y sus familias, puedo asegurarles que personas de todo el mundo anhelan la libertad y un sistema donde puedan ser recompensadas por su arduo trabajo y no depender del gobierno para mantener a sus familias”, dijo Rivera-Diaz. “El pueblo de Honduras merece tanto la libertad como la esperanza de un futuro mejor para sí mismos y sus familias. El régimen actual en Honduras se ha inclinado peligrosamente hacia el comunismo y ha establecido alianzas peligrosas con enemigos de Estados Unidos; esto es inaceptable”.

Rivera-Diaz insistió que de llegar a ser presidente el candidato conservador, las cosas para el país centroamericano se encaminarán por una buena ruta.

“Me entusiasma la posibilidad de una relación mucho mejor entre Honduras y Estados Unidos, una que beneficie mutuamente a ambos países y que traiga la tan necesaria inversión económica y estabilidad a Honduras”, agregó el aspirante a congresista.

Una de las principales críticas que ha recibido el presidente Trump durante el proceso electoral hondureño tiene que ver no solo con su llamado público a que los catrachos votaran por el líder conservador sino que además amenazó que dependiendo de los resultados la ayuda a ese país estará condicionada.

“Ojalá pronto digan quién ganó para que ya estemos más claros, pero van a ver que sin importar el número de votos que haya, van a darle la Presidencia a Asfura, solo porque Trump ya lo eligió”, comentó una joven hondureña de Queens, quien dijo sentirse muy asustada por las futuras acciones del gobierno federal hacia la comunidad catracha de la ciudad.

“Y lo más triste será ver que van a aumentar las deportaciones contra nosotros, porque nadie nos va a defender. Mucha gente habla aquí de las deportaciones masivas venezolanos, pero en realidad a la gente que más están deportando, no por número, porque somos poquitos sino por porcentajes, es a los catrachos”, dijo la centroamericana. “Ojalá eso parara y nos regresaran el TPS, pero eso no va a pasar”.

